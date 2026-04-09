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40年台中老字號蔬食餐廳「聖華宮」熄燈 老饕感嘆可惜

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中聖華宮開業40多年，是老字號蔬食餐廳，店家已於今年2月28日熄燈。圖／擷取自聖華宮臉書
台中聖華宮開業40多年，是老字號蔬食餐廳，店家已於今年2月28日熄燈。圖／擷取自聖華宮臉書

台中聖華宮開業40多年，是老字號蔬食餐廳，近日有民眾欲前往用餐，赫然發現已關門，業者在臉書證實已經熄燈，並感性宣布「燈熄了，但我們心中的那盞燈，還亮著。」饕客表示，台中老味道的燈一盞盞地關了，令人感傷。

聖華宮於1981年在台中市民權路創立素食餐廳，40年來陸續搬到美術館對面、中清路，2021年因租約到期，再搬至文心森林公園旁；店家不只做蔬食百匯，也涉足婚宴與尾牙，菜色豐富多元，且價格划算，吸引不少吃蔬食的忠實顧客。

店家今年2月28日熄燈，餐廳在臉書指出，把燈一盞一盞關上，不是突然結束，而是順著老天的安排，做一次階段性的營運調整。「燈熄了，但我們心中的那盞燈，還亮著，40年，謝謝。」

饕客表示，「小時候每到大日子都會來聖華宮打牙祭，結婚也在這舉辦，有點難過。」民眾說，「30年前家人在聖華宮辦喜宴，聽聞歇業了，心中無限感傷。」也有人說「從大雅路吃到大墩七街，台中素食老字號了，好捨不得。」

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