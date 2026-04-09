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空拍看台灣／彰化埤頭木棉花盛開 宛如紅色巨龍蜿蜒在東螺溪畔

聯合報／ 記者黃仲裕黃靖雯／彰化即時報導
木棉樹聳立在綠油油的稻田旁，映入眼簾彷彿一張層次分明的風景畫。花期預計到四月中旬，目前花況約開滿七到八成。記者黃仲裕／攝影
木棉樹聳立在綠油油的稻田旁，映入眼簾彷彿一張層次分明的風景畫。花期預計到四月中旬，目前花況約開滿七到八成。記者黃仲裕／攝影

彰化縣埤頭鄉東螺溪畔近期木棉花綻放，宛如一頭紅色巨龍蜿蜒在溪邊，沿岸木棉花道全長5公里，每逢盛開季節就是當地的打卡賞花熱點，假日期間常常有不少民眾前往拍照，宛如置身花海中。木棉樹聳立在綠油油的稻田旁，映入眼簾彷彿一張層次分明的風景畫。花期預計到四月中旬，目前花況約開滿七到八成。

東螺溪又被稱為舊濁水溪，起源溪州鄉，流經北斗、田尾、溪湖、埔鹽、埤頭、二林、芳苑，在福興鄉出海，埤頭鄉溪畔種滿了六百多顆木棉花，每年三、四月總是開滿火紅般的花朵，一眼望去，如果紅色瀑布傾瀉而下。經整修的防汛道路沒靠近樹幹，樹根有較多呼吸空間，花況也相當好，高聳的樹幹搭配鮮豔的花苞，成為季節限定美景。

木棉樹開放落地時，因為鄰近溪邊，含水量高，車輛行經時輾過流出汁液，容易讓路邊產生打滑現象，另外花朵發酵後氣味被詬病，加上棉絮四散，容易造成呼吸道相關的過敏問題，僅管如此，每年仍然吸引大批的民眾前來朝聖。

彰化縣埤頭鄉東螺溪畔木棉花道全長5公里，每逢盛開季節就是當地的打卡賞花熱點。記者黃仲裕／攝影
彰化縣埤頭鄉東螺溪畔木棉花道全長5公里，每逢盛開季節就是當地的打卡賞花熱點。記者黃仲裕／攝影

假日期間常常有不少民眾前往拍照，宛如置身花海中。記者黃仲裕／攝影
假日期間常常有不少民眾前往拍照，宛如置身花海中。記者黃仲裕／攝影

彰化縣埤頭鄉東螺溪畔近期木棉花綻放，沿岸木棉花道全長5公里，每逢盛開季節就是當地的打卡賞花熱點。記者黃仲裕／攝影
彰化縣埤頭鄉東螺溪畔近期木棉花綻放，沿岸木棉花道全長5公里，每逢盛開季節就是當地的打卡賞花熱點。記者黃仲裕／攝影

火紅木棉花吸引遊客前往觀賞。記者黃仲裕／攝影
火紅木棉花吸引遊客前往觀賞。記者黃仲裕／攝影

木棉花朵發酵後氣味被詬病，加上棉絮四散，容易造成呼吸道相關的過敏問題，僅管如此，每年仍然吸引大批的民眾前來朝聖。記者黃仲裕／攝影
木棉花朵發酵後氣味被詬病，加上棉絮四散，容易造成呼吸道相關的過敏問題，僅管如此，每年仍然吸引大批的民眾前來朝聖。記者黃仲裕／攝影

彰化縣埤頭鄉東螺溪畔一眼望去，如果紅色瀑布傾瀉而下。經整修的防汛道路沒靠近樹幹，樹根有較多呼吸空間，花況也相當好，高聳的樹幹搭配鮮豔的花苞，成為季節限定美景。記者黃仲裕／攝影
彰化縣埤頭鄉東螺溪畔一眼望去，如果紅色瀑布傾瀉而下。經整修的防汛道路沒靠近樹幹，樹根有較多呼吸空間，花況也相當好，高聳的樹幹搭配鮮豔的花苞，成為季節限定美景。記者黃仲裕／攝影

木棉樹開放落地時，因為鄰近溪邊，含水量高，車輛行經時輾過流出汁液，容易讓路邊產生打滑現象。記者黃仲裕／攝影
木棉樹開放落地時，因為鄰近溪邊，含水量高，車輛行經時輾過流出汁液，容易讓路邊產生打滑現象。記者黃仲裕／攝影

彰化縣埤頭鄉東螺溪畔木棉花期預計到四月中旬，目前花況約開滿七到八成。記者黃仲裕／攝影
彰化縣埤頭鄉東螺溪畔木棉花期預計到四月中旬，目前花況約開滿七到八成。記者黃仲裕／攝影

彰化縣埤頭鄉東螺溪畔近期木棉花高聳的樹幹搭配鮮豔的花苞，成為季節限定美景。記者黃仲裕／攝影
彰化縣埤頭鄉東螺溪畔近期木棉花高聳的樹幹搭配鮮豔的花苞，成為季節限定美景。記者黃仲裕／攝影

東螺溪又被稱為舊濁水溪，起源溪州鄉，流經北斗、田尾、溪湖、埔鹽、埤頭、二林、芳苑，在福興鄉出海，埤頭鄉溪畔種滿了六百多顆木棉花，每年三、四月總是開滿火紅般的花朵。記者黃仲裕／攝影
東螺溪又被稱為舊濁水溪，起源溪州鄉，流經北斗、田尾、溪湖、埔鹽、埤頭、二林、芳苑，在福興鄉出海，埤頭鄉溪畔種滿了六百多顆木棉花，每年三、四月總是開滿火紅般的花朵。記者黃仲裕／攝影

濁水溪 芳苑

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