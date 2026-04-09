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彰化特定工廠拚合法 隔離綠帶卡關

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化縣政府昨舉辦用地變更暨產業轉型升級說明會，不少業者提出隔離綠帶的困境。記者林敬家／攝影
彰化縣政府昨舉辦用地變更暨產業轉型升級說明會，不少業者提出隔離綠帶的困境。記者林敬家／攝影

彰化縣特定工廠推動用地變更、邁向土地與建物合法化進程，面臨多重制度與實務挑戰。儘管全縣已有逾百件用地計畫獲核准，但目前成功取得工廠登記者僅四家，落差明顯，凸顯制度推動仍有瓶頸待解。

其中，業者認為「一點五公尺隔離綠帶」是最大障礙，現行規定，工廠須在周邊設置隔離帶，作為環境緩衝，但實務上，業者往往需整合鄰近農地，才能取得用地。部分土地歷經多代繼承，涉及數十名所有權人，協商難度極高；若周邊為防風林或無法交易土地，更使業者陷入無解困境。有業者直言，若無法取得土地，「難道要拆除既有廠房來符合法規？」

業界提出多項建議，包括由政府設立專案基金，協助整合或租用鄰近農地，降低個別業者談判成本；也有人主張，既然設置綠帶目的在於防制汙染，是否可引入科技監測機制，以數據管理取代空間限制，提升制度彈性。

彰化縣長王惠美表示，目前全國特登工廠成功轉為正式登記僅八家，其中彰化占四家；在特定目的事業用地審查方面，全國通過兩百廿件，彰化就占一百零七件，比例近半。縣府今年編列三點八億元預算，推動智慧升級與淨零轉型，加速產業轉型，每家業者最高可申請兩百萬元補助，盼減輕業者負擔。

然而，挑戰不僅於法規，縣府指出，業者在變更過程中還需負擔回饋金、面臨廠房拆除與產線調整等成本壓力。全縣尚有六六八○家未登記工廠納管，須於二○四○年三月十九日前完成合法化，時間與資金雙重壓力不小。

經濟部產業發展署工商輔導中心主任雲瑞龍表示，隔離綠帶規定涉及農業用地管理，須依中央法令辦理，會蒐集意見持續溝通，同時呼籲業者積極面對轉型挑戰。縣府經綠處指出，已有企業不惜拆除既有屋頂重建廠房，最終完成合法化，顯示制度雖艱，仍有可行性。

農地 彰化 彰化縣

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