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棒球教練性侵案情擴大 盧秀燕盼從重量刑

聯合報／ 記者陳敬丰黃寅／台中報導
台中市長盧秀燕表示，希望棒球教練被重判，檢方三批起訴的受害人數有重複，待收到最新起訴書才能彙整。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，希望棒球教練被重判，檢方三批起訴的受害人數有重複，待收到最新起訴書才能彙整。記者陳敬丰／攝影

台中市某國小爆發棒球教練性侵學童案，案情持續擴大。檢方分批起訴後，近日新增十一名被害學童，累計數十人，引發高度關注。台中市長盧秀燕表示，案件仍在法院審理中，期盼司法從重量刑，還給孩子公道；民進黨台中市議會黨團則批評市府處理消極，質疑責任追究力道不足。

教育局說明，該校於二○一九年透過原教練引介聘用涉案教練，直到二○二四年十月接獲家長檢舉，才發現該名教練早在二○○二年即因強制猥褻罪遭判刑，隨即依法解聘並登錄不適任教育人員資料庫。行政究責部分，時任校長因未落實查詢機制記兩大過，現任校長記申誡一次，另歷任承辦組長及業務主管共六人各記申誡一次。

民進黨中市議會黨團批評，市府未落實督導查核不適任教職員，又無法掌握受害人數，要求教育局應被究責。記者陳敬丰／攝影
民進黨中市議會黨團批評，市府未落實督導查核不適任教職員，又無法掌握受害人數，要求教育局應被究責。記者陳敬丰／攝影

民進黨市議會黨團總召周永鴻指出，案件於二○二四年曝光時，黨團即要求全面清查，但目前司法調查掌握的被害人數與教育局資料落差太大，顯示行政調查不完備。同時，市府懲處僅止於校方，教育局內部無人受罰，至今也沒有提出防護機制改善措施。

議員張家銨、黃守達、張芬郁表示，教育局長在議會答詢時稱受害者為四十三人，但檢方起訴人數已達八十二人，顯見事前查核不足、事後掌握不精確；且此類案件易存在黑數，要求教育局擴大調查，並建立第三方通報與保護機制，讓受害學童敢發聲。

議員陳淑華、陳俞融、林祈烽、張玉嬿、李天生、謝家宜、林德宇、王立任、陳雅惠等人質疑，教育局長蔣偉民自請處分卻未獲市長核定，市府態度消極，市長應向受害者及家屬道歉，並釐清督導責任。

對於人數落差，盧秀燕說明，檢方分三批起訴，其中第一批三十二人、第二批十人（含三人重複），合計三十九人；第三批新增十一人，但市府尚未收到起訴書，仍待確認是否重複，資料齊備後統一彙整。

盧秀燕強調，市府在案發後啟動輔導機制，另由法制局協助國賠事宜，教育局提供心理支持；校方未依教育部二○一九年規定落實人員查詢，已予以重懲。她表示，若後續發現其他違法情事或新事證，市府絕不寬貸。

此外，盧秀燕希望法官重判加害者，認為兒虐或兒少性侵案件應加重刑責，是否採取更嚴厲處罰方式，社會可進一步討論。

二○二四年率先陪同家屬召開記者會的江和樹認為，案件已發生近兩年，現階段再被政治操作，恐對受害者造成二度甚至三度傷害。

教育部 民進黨 教育局

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