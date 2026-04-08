女騎車遭垃圾車撞重傷 彰院判公所賠410萬

鄒姓女子3年前騎機車遭彰化縣和美鎮公所清潔隊垃圾車撞成重傷，生活無法自理，家屬向公所聲請國賠，彰化地院判須賠410萬餘元，可上訴。

據台灣彰化地方法院民事判決書，家屬主張黃姓清潔隊員112年1月27日晚間駕駛垃圾車要左轉時，疏未注意讓對向前一時已進入路口的直行車先行而貿然左轉，鄒姓女子騎車經過此路口，兩車發生碰撞，鄒女受有顱內出血等傷害，經鑑定為極重度身心障礙，同年彰院裁定監護宣告確定。

家屬認為，垃圾車駕駛執行職務時因過失肇事，導致鄒女受傷，公所依法應負國家賠償責任。

法官審理認定，黃姓隊員為肇事主因；鄒女無照駕駛，黃燈秒末進入路口，未注意車前狀況，為肇事次因，綜合雙方過失情節，判定黃姓隊員負擔6成賠償金額，鄒女負擔4成過失比例。

彰化地院表示，面對鄒女受此重大傷害，其丈夫及孩子內心受重大打擊，且日後難像以往共享天倫，也難再與鄒女交流溝通，更須負擔長期沉重照護責任，和美鎮公所應給付鄒女及其丈夫、2名孩子醫療與看護費用及精神撫慰金等，合計新台幣410萬餘元。全案可上訴。