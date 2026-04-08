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綠美圖推數位解謎遊戲 逾15道關卡闖關探索體驗

中央社／ 台中8日電

台中綠美圖今天舉辦數位體驗概念分享會，將綠美圖建築設計與空間美學轉化為「可閱讀的關卡」，推出數位解謎遊戲「漫遊者」，逾15道關卡讓民眾在探索中重新認識綠美圖。

台中市文化局說明，自114年12月開館以來，這座結合圖書館與美術館的文化地標已吸引超過百萬人次造訪。今年推出數位解謎遊戲「漫遊者」，以逾15道關卡翻轉參觀體驗，邀請民眾即日起走進場館、邊玩邊闖關，在探索中重新認識綠美圖，開啟一段充滿驚喜的文化冒險。

文化局表示，「漫遊者」採免下載設計，民眾只需以手機開啟網站並登入，即可於場館中尋找啟動關卡的關鍵「圖形」，完成互動解謎後即可獲得「靈感種子」，讓民眾走進場館、邊玩邊闖關，在探索中重新認識綠美圖。

文化局長陳佳君說，「漫遊者」以「在空間中迷路」為靈感，首度將綠美圖建築設計與空間美學轉化為「可閱讀的關卡」。從光影變化、動線轉折與空間節點出發，打造兼具觀察與思考的挑戰任務，讓綠美圖不再只是參觀的場館，而是一座可以被反覆閱讀與體驗的文化森林。

台中市立圖書館長曾惠君表示，「漫遊者」將參觀轉化為遊戲體驗，引導民眾以最輕鬆的方式走入空間、發現細節。關卡圖形遍布場館各處，或隱身水池畔、或穿梭書架間，也可能藏於建築轉角。民眾透過手機掃描遊戲網站QR Code，只要輸入正確關卡圖形，即可啟動遊戲任務，邀請民眾在國際級文化地標中展開探索旅程，逐步解鎖豐富的感官體驗。

參與體驗的民眾認為，在廣闊的場館中尋找關卡，本身就是一場挑戰，在成功破關後，更能感受到滿滿成就感。即使多次造訪，仍能不斷發現新的線索與驚喜，讓每一次走進綠美圖，都成為全新的探索經驗。

文化局 圖書館 台中市

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