台中分署籲暫勿進入合歡溪崩塌區域 上游堰塞湖面積約0.6公頃

清明連假期間豪雨影響，林業及自然保育署台中分署轄內大甲溪事業區第82林班，合歡溪步道約3.5公里處發生邊坡崩塌，形成新生堰塞湖。分署緊急呼籲：暫勿進入該溪床及崩塌區域活動，確保安全！

初步判釋壩體體積約2500立方公尺，堰塞湖面積約0.6公頃，蓄水量約6萬立方公尺，相較花蓮立霧溪燕子口堰塞湖，約270萬立方公尺、馬太鞍溪堰塞湖約9100萬立方公尺，合歡溪上游堰塞湖規模不算大。

林業保育署台中分署獲報後成立應變小組並啟動防災應變機制，通報相關權責單位研處應變作為，並呼籲附近華岡居民及登山民眾，在現地狀況尚未穩定前，暫勿進入該溪床及崩塌區域活動，確保安全。

林業保育署台中分署工作團隊昨天到現場勘查，現地仍持續降雨起霧，且邊坡有落石風險，無法全面空拍，僅能進行壩體部分空拍作業。經初步評估，自崩塌處至下游木蘭橋約14公里範圍內，合歡溪兩岸尚無住戶及耕作地等急迫性保全對象；鄰近華岡地區耕作區位處較高地勢，暫無立即安全疑慮，仍請當地居民勿進入合歡溪溪床。