快訊

不斷更新／軟銀1:2輸西武 徐若熙7局只失1分吞首敗、林安可連9場安

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

「藍白合」新模式！黃國昌推薦基隆4議員提名人 2人藍轉白

聽新聞
0:00 / 0:00

對狼師案哀痛不要口水！江啟臣：建議數位查核與第三方調查

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣說，對於校園性侵案的發生，最不需要的是政治化的口水或標籤。圖／取自江啟臣臉書
國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣說，對於校園性侵案的發生，最不需要的是政治化的口水或標籤。圖／取自江啟臣臉書

台中某國小棒球教練長年性侵、猥褻男童偷拍性影像，檢方第三波起訴，受害學生數增至82人。民進黨台中市長參選人、立委何欣純今批評，這不是單一狼師、狼教練的問題，而是台中市政府保護孩子的系統性的嚴重問題。

對此，國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣說，對於校園性侵案的發生，他感到無比痛心。每一個受傷的孩子，都是我們心中最沈重的痛。面對不幸，最不需要的是政治化的口水或標籤，需要的是找出真相、實現正義與檢討改正。

過去，他曾提出刑法修正草案，對於性侵或猥褻未成年者加重處罰並取消追訴期，我的態度就是嚴辦嚴懲、絕不寬貸。他也支持盧市長「從嚴處置、還原真相」的作法。

對未來校園安全的加強與改善，江啟臣建議要建立以下兩項措施：一是數位查核自動化：建立更嚴密的外聘教練與教職員自動比對系統，絕不容許任何一個不適任人員有死灰復燃的空間；二採第三方外部調查：針對重大性平及損害兒少權益的案件，引進第三方公正單位，建立專業調查機制，徹底查出真相並確保受害者權益。

江啟臣說，面對問題、解決問題、嚴懲惡行，給孩子一個安心成長的環境，這是義務更是責任。

立法院 民進黨 國民黨

延伸閱讀

談台中棒球教練性侵案 何欣純：需要負責任的市長

民進黨大力道批台中校園狼師案 他痛批：你們真的太可惡了

3個月就8童受害！新北治療師涉猥褻 議員籲市府擴大清查

議員揭數名幼童疑遭治療師性侵 新北警：犯嫌已遭羈押

相關新聞

彰化社頭黑衣人半夜放炮、撒冥紙 居民大驚失色

彰化縣社頭鄉7日凌晨數名黑衣男子疑似去討債，在一戶民宅前放鞭炮、撒冥紙，附近民眾都被嚇醒，還有人的車庫被煙火炸到，生氣哀怨的在社群平台發文，鬧事者還回文說「下次會注意不要波及到你的車庫」，讓居民大驚失色說「還有下次?」，警方表示，已掌握特定可疑人士，將通知到案說明。

對狼師案哀痛不要口水！江啟臣：建議數位查核與第三方調查

台中某國小棒球教練長年性侵、猥褻男童偷拍性影像，檢方第三波起訴，受害學生數增至82人。民進黨台中市長參選人、立委何欣純今批評，這不是單一狼師、狼教練的問題，而是台中市政府保護孩子的系統性的嚴重問題。

大雨過後...彰化王功千尾魚暴斃 縣議員要求查明原因

彰化縣芳苑鄉王功漁港旁水門近二日出現上千尾魚屍，讓人怵目驚心，縣議員洪騰民獲報到現場關心，附近居民懷疑，可能是排水不良或上游有業者趁下雨偷排廢水，才造成魚大量暴斃，希望環保單位盡速查明原因。

2026大甲媽遶境主題「善」 顏清標呼籲自備餐具「環保追女神」

2026大甲媽祖國際觀光文化節，繼台鐵推出大甲媽、白沙屯媽兩款Q版紀念車票，吸引信眾搶購後，台中郵局限量發行3千套大甲媽祖屏風郵摺，今天舉行過火祈福儀式，大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，今年大甲媽遶境以「善」為主題，大家一起發善心來做善事。

台中分署籲暫勿進入合歡溪崩塌區域 上游堰塞湖面積約0.6公頃

清明連假期間豪雨影響，林業及自然保育署台中分署轄內大甲溪事業區第82林班，合歡溪步道約3.5公里處發生邊坡崩塌，形成新生堰塞湖。分署緊急呼籲：暫勿進入該溪床及崩塌區域活動，確保安全！

緊密合作！塔斯馬尼亞與台中共促再生能源及精密機械合作

澳洲塔斯馬尼亞州(Tasmania)百分之百電力來自再生能源，財政廳長阿貝茨(Mr. Eric Abetz)今率團拜會台中市政府經濟發展局，表示希望與台中在地精密機械、再生能源及綠能產業等合作，讓塔斯馬尼亞州豐富的天然資源、綠能領先領域與台中智慧製造能力結合，共築強大的綠能產業鏈，經發局表示，願意代為牽線各企業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。