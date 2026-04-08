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對狼師案哀痛不要口水！江啟臣：建議數位查核與第三方調查
台中某國小棒球教練長年性侵、猥褻男童偷拍性影像，檢方第三波起訴，受害學生數增至82人。民進黨台中市長參選人、立委何欣純今批評，這不是單一狼師、狼教練的問題，而是台中市政府保護孩子的系統性的嚴重問題。
對此，國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣說，對於校園性侵案的發生，他感到無比痛心。每一個受傷的孩子，都是我們心中最沈重的痛。面對不幸，最不需要的是政治化的口水或標籤，需要的是找出真相、實現正義與檢討改正。
過去，他曾提出刑法修正草案，對於性侵或猥褻未成年者加重處罰並取消追訴期，我的態度就是嚴辦嚴懲、絕不寬貸。他也支持盧市長「從嚴處置、還原真相」的作法。
對未來校園安全的加強與改善，江啟臣建議要建立以下兩項措施：一是數位查核自動化：建立更嚴密的外聘教練與教職員自動比對系統，絕不容許任何一個不適任人員有死灰復燃的空間；二採第三方外部調查：針對重大性平及損害兒少權益的案件，引進第三方公正單位，建立專業調查機制，徹底查出真相並確保受害者權益。
江啟臣說，面對問題、解決問題、嚴懲惡行，給孩子一個安心成長的環境，這是義務更是責任。
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