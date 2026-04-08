快訊

不斷更新／軟銀1:2輸西武 徐若熙7局只失1分吞首敗、林安可連9場安

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

「藍白合」新模式！黃國昌推薦基隆4議員提名人 2人藍轉白

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化社頭黑衣人半夜放炮、撒冥紙 居民大驚失色

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
社頭鄉昨天有民宅被黑衣人放炮、撒冥紙，附近民眾都被嚇醒。圖／民眾提供
社頭鄉昨天有民宅被黑衣人放炮、撒冥紙，附近民眾都被嚇醒。圖／民眾提供

彰化縣社頭鄉7日凌晨數名黑衣男子疑似去討債，在一戶民宅前放鞭炮、撒冥紙，附近民眾都被嚇醒，還有人的車庫被煙火炸到，生氣哀怨的在社群平台發文，鬧事者還回文說「下次會注意不要波及到你的車庫」，讓居民大驚失色說「還有下次?」，警方表示，已掌握特定可疑人士，將通知到案說明。

路口監視器也拍到7日凌晨約有5名黑衣人持煙火一直朝一戶民宅射，還撒冥紙、放鞭炮，並放非常吵的蜂鳴器，吵得居民無法睡覺，但大家也敢怒不敢言，不敢出門查看，喧囂聲約持續10分鐘，黑衣人才離開。

事後居民發現自己的車庫也被波及，氣得在網路社群抱怨，竟還引來疑似鬧事者留言說如果下次再去，「會注意不要波及到你的車庫」。

居民表示，自從數年前一戶人家搬來，就常經常有人來鬧事，疑似討債，那戶人家也曾被丟雞蛋，警方也曾來過，而這次竟是半夜來放炮、撒冥紙，真是嚇壞大家。

田中分局表示，接獲通報後，已成立專案小組掌握涉案對象，將會通知到案說明，將會依違反「噪音管制法」、「廢棄物清理法」及消防法規等送辦，也呼籲，若有債權糾紛等應循合法途徑解決，勿使用暴力或恐嚇手段，否則可能觸法。

社頭鄉昨天有民宅被黑衣人放炮、撒冥紙，附近民眾都被嚇醒。圖／民眾提供
社頭鄉昨天有民宅被黑衣人放炮、撒冥紙，附近民眾都被嚇醒。圖／民眾提供

延伸閱讀

大雨過後...彰化王功千尾魚暴斃 縣議員要求查明原因

猴害頻傳 新北結紮標記、建預警地圖

「夾在兩個惡勢力之間」！川普最後通牒將至 德黑蘭居民反應曝

網紅禪師遭控誘騙人妻赴尼泊爾性侵！下藥逼交往還洗腦生子 黑歷史連環爆

相關新聞

彰化社頭黑衣人半夜放炮、撒冥紙 居民大驚失色

彰化縣社頭鄉7日凌晨數名黑衣男子疑似去討債，在一戶民宅前放鞭炮、撒冥紙，附近民眾都被嚇醒，還有人的車庫被煙火炸到，生氣哀怨的在社群平台發文，鬧事者還回文說「下次會注意不要波及到你的車庫」，讓居民大驚失色說「還有下次?」，警方表示，已掌握特定可疑人士，將通知到案說明。

對狼師案哀痛不要口水！江啟臣：建議數位查核與第三方調查

台中某國小棒球教練長年性侵、猥褻男童偷拍性影像，檢方第三波起訴，受害學生數增至82人。民進黨台中市長參選人、立委何欣純今批評，這不是單一狼師、狼教練的問題，而是台中市政府保護孩子的系統性的嚴重問題。

大雨過後...彰化王功千尾魚暴斃 縣議員要求查明原因

彰化縣芳苑鄉王功漁港旁水門近二日出現上千尾魚屍，讓人怵目驚心，縣議員洪騰民獲報到現場關心，附近居民懷疑，可能是排水不良或上游有業者趁下雨偷排廢水，才造成魚大量暴斃，希望環保單位盡速查明原因。

2026大甲媽遶境主題「善」 顏清標呼籲自備餐具「環保追女神」

2026大甲媽祖國際觀光文化節，繼台鐵推出大甲媽、白沙屯媽兩款Q版紀念車票，吸引信眾搶購後，台中郵局限量發行3千套大甲媽祖屏風郵摺，今天舉行過火祈福儀式，大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，今年大甲媽遶境以「善」為主題，大家一起發善心來做善事。

台中分署籲暫勿進入合歡溪崩塌區域 上游堰塞湖面積約0.6公頃

清明連假期間豪雨影響，林業及自然保育署台中分署轄內大甲溪事業區第82林班，合歡溪步道約3.5公里處發生邊坡崩塌，形成新生堰塞湖。分署緊急呼籲：暫勿進入該溪床及崩塌區域活動，確保安全！

緊密合作！塔斯馬尼亞與台中共促再生能源及精密機械合作

澳洲塔斯馬尼亞州(Tasmania)百分之百電力來自再生能源，財政廳長阿貝茨(Mr. Eric Abetz)今率團拜會台中市政府經濟發展局，表示希望與台中在地精密機械、再生能源及綠能產業等合作，讓塔斯馬尼亞州豐富的天然資源、綠能領先領域與台中智慧製造能力結合，共築強大的綠能產業鏈，經發局表示，願意代為牽線各企業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。