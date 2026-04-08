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彰化社頭黑衣人半夜放炮、撒冥紙 居民大驚失色
彰化縣社頭鄉7日凌晨數名黑衣男子疑似去討債，在一戶民宅前放鞭炮、撒冥紙，附近民眾都被嚇醒，還有人的車庫被煙火炸到，生氣哀怨的在社群平台發文，鬧事者還回文說「下次會注意不要波及到你的車庫」，讓居民大驚失色說「還有下次?」，警方表示，已掌握特定可疑人士，將通知到案說明。
路口監視器也拍到7日凌晨約有5名黑衣人持煙火一直朝一戶民宅射，還撒冥紙、放鞭炮，並放非常吵的蜂鳴器，吵得居民無法睡覺，但大家也敢怒不敢言，不敢出門查看，喧囂聲約持續10分鐘，黑衣人才離開。
事後居民發現自己的車庫也被波及，氣得在網路社群抱怨，竟還引來疑似鬧事者留言說如果下次再去，「會注意不要波及到你的車庫」。
居民表示，自從數年前一戶人家搬來，就常經常有人來鬧事，疑似討債，那戶人家也曾被丟雞蛋，警方也曾來過，而這次竟是半夜來放炮、撒冥紙，真是嚇壞大家。
田中分局表示，接獲通報後，已成立專案小組掌握涉案對象，將會通知到案說明，將會依違反「噪音管制法」、「廢棄物清理法」及消防法規等送辦，也呼籲，若有債權糾紛等應循合法途徑解決，勿使用暴力或恐嚇手段，否則可能觸法。
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