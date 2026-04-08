緊密合作！塔斯馬尼亞與台中共促再生能源及精密機械合作

澳洲塔斯馬尼亞州(Tasmania)百分之百電力來自再生能源，財政廳長阿貝茨(Mr. Eric Abetz)今率團拜會台中市政府經濟發展局，表示希望與台中在地精密機械、再生能源及綠能產業等合作，讓塔斯馬尼亞州豐富的天然資源、綠能領先領域與台中智慧製造能力結合，共築強大的綠能產業鏈，經發局表示，願意代為牽線各企業。

阿貝茨表示，塔斯馬尼亞的能源產業已有100年的發展史，利用豐沛的雨量發展水力發電事業，以再生能源為基礎朝綠色氫能前進。他說，久聞台中精密製造的實力，因此特別造訪。

經發局長張峯源說，塔斯馬尼亞州是全球綠色能源領域的先鋒，藉穩定的再生能源基礎，積極發展綠色氫能產業，實現許多國家夢寐以求的目標，這也是台灣目前努力構築的永續未來，期待兩地未來攜手推動相關產業的合作。

張峯源說，台中目前超過1萬9千家登記工廠，是台灣的製造業中心，並且擁有全球最完整及高效的精密機械產業聚落，無論智慧自動化系統、航太產業或綠能產業所需設備，全部可在台中設計與製造，期許可結合塔斯馬尼亞豐富的資源及綠能產業領域的領先地位，與台中智慧製造能力，共同打造強大的綠色產業供應鏈。

經發局說，阿貝茨是第3次造訪台灣，此次率團來訪，期盼未來雙方持續深化互動，共同拓展國際合作新契機。