大雨過後...彰化王功千尾魚暴斃 縣議員要求查明原因

彰化縣芳苑鄉王功漁港旁水門近二日出現上千尾魚屍，讓人怵目驚心，縣議員洪騰民獲報到現場關心，附近居民懷疑，可能是排水不良或上游有業者趁下雨偷排廢水，才造成魚大量暴斃，希望環保單位盡速查明原因。

連日豪雨後，王功漁港旁水門竟出現上千尾魚屍，議員洪騰明今天到現場查看，除了發現有大量魚屍，該水域的水也相當混濁，甚至呈現褐色，現場還飄著異味，洪騰明說，他已請縣府環保局來進行水質檢測，釐清死魚原因，也請縣府相關單位儘速協助清理魚屍。

洪騰明說，其實王功漁港旁水門長期存在排水不良問題，多年來有持續向縣府及相關單位反映，但仍未獲得根本解決，相關單位應正視出海口整體治理問題，從源頭改善排水與水質，避免類似事件一再發生，才能確保地方環境安全與漁民生計。

王功村長黃丁禮表示，大量魚群暴斃幾乎每隔一段時間就會再發生，而且也發現通常水色也會異常，居民也懷疑可能與上游畜牧場或不明廢水偷排有關，尤其經常是在大雨過後更常發生，有時若水門還沒開啟，汙水匯集，就會造成魚群死亡，希望環保單位要溯源查汙。

彰化縣環保局長江培根表示，民眾反映芳苑鄉漁港路852號旁水域死魚事件，已派員稽查檢測，目前該區域為滿水狀態、水質清澈，沿途巡視尚未發現異常排放情事，現場進行水質測量，結果顯示pH為7.52、DO為1.17，水溫約23.7度。初步判定，是由該水域因溶氧量過低，而導致魚群死亡，後續會再清查是否有其他汙染情形。