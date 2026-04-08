快訊

不斷更新／四局上徐若熙再對決林安可 被擊出一壘安打未失分

市場振奮！美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

直播／中石化17：30舉行重大訊息說明會 總座將說明董事會決議

聽新聞
0:00 / 0:00

大雨過後...彰化王功千尾魚暴斃 縣議員要求查明原因

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
芳苑鄉王功漁港旁水門出現上千尾魚屍，讓人觸目驚心，縣議員洪騰民今天到現場視察，希望環保單位盡速查明原因。圖／取自洪騰明臉書
芳苑鄉王功漁港旁水門出現上千尾魚屍，讓人觸目驚心，縣議員洪騰民今天到現場視察，希望環保單位盡速查明原因。圖／取自洪騰明臉書

彰化縣芳苑鄉王功漁港旁水門近二日出現上千尾魚屍，讓人怵目驚心，縣議員洪騰民獲報到現場關心，附近居民懷疑，可能是排水不良或上游有業者趁下雨偷排廢水，才造成魚大量暴斃，希望環保單位盡速查明原因。

連日豪雨後，王功漁港旁水門竟出現上千尾魚屍，議員洪騰明今天到現場查看，除了發現有大量魚屍，該水域的水也相當混濁，甚至呈現褐色，現場還飄著異味，洪騰明說，他已請縣府環保局來進行水質檢測，釐清死魚原因，也請縣府相關單位儘速協助清理魚屍。

洪騰明說，其實王功漁港旁水門長期存在排水不良問題，多年來有持續向縣府及相關單位反映，但仍未獲得根本解決，相關單位應正視出海口整體治理問題，從源頭改善排水與水質，避免類似事件一再發生，才能確保地方環境安全與漁民生計。

王功村長黃丁禮表示，大量魚群暴斃幾乎每隔一段時間就會再發生，而且也發現通常水色也會異常，居民也懷疑可能與上游畜牧場或不明廢水偷排有關，尤其經常是在大雨過後更常發生，有時若水門還沒開啟，汙水匯集，就會造成魚群死亡，希望環保單位要溯源查汙。

彰化縣環保局長江培根表示，民眾反映芳苑鄉漁港路852號旁水域死魚事件，已派員稽查檢測，目前該區域為滿水狀態、水質清澈，沿途巡視尚未發現異常排放情事，現場進行水質測量，結果顯示pH為7.52、DO為1.17，水溫約23.7度。初步判定，是由該水域因溶氧量過低，而導致魚群死亡，後續會再清查是否有其他汙染情形。

芳苑鄉王功漁港旁水門出現上千尾魚屍，讓人觸目驚心，縣議員洪騰民今天到現場視察，希望環保單位盡速查明原因。圖／取自洪騰明臉書
芳苑鄉王功漁港旁水門出現上千尾魚屍，讓人觸目驚心，縣議員洪騰民今天到現場視察，希望環保單位盡速查明原因。圖／取自洪騰明臉書

延伸閱讀

苗栗偏鄉男子巡山泉管路失聯 警消尋獲遺體疑失足墜溪溝身亡

去年基隆汐止自來水之亂10萬戶被汙染 檢查出環保犯罪網絡起訴28人

食安危機…新北便當店 44人腸胃不適送醫

4月3日、4日暴雨苗栗災區 縣府彙整損失及復舊逾4億元

相關新聞

大雨過後...彰化王功千尾魚暴斃 縣議員要求查明原因

彰化縣芳苑鄉王功漁港旁水門近二日出現上千尾魚屍，讓人怵目驚心，縣議員洪騰民獲報到現場關心，附近居民懷疑，可能是排水不良或上游有業者趁下雨偷排廢水，才造成魚大量暴斃，希望環保單位盡速查明原因。

2026大甲媽遶境主題「善」 顏清標呼籲自備餐具「環保追女神」

2026大甲媽祖國際觀光文化節，繼台鐵推出大甲媽、白沙屯媽兩款Q版紀念車票，吸引信眾搶購後，台中郵局限量發行3千套大甲媽祖屏風郵摺，今天舉行過火祈福儀式，大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，今年大甲媽遶境以「善」為主題，大家一起發善心來做善事。

南投61縣道今通車...許淑華見對手溫世政現身 她一舉動展氣度

南投魚池投61線「金天巷」是當地觀光及村民出入往返要道，因路狹多彎會車不易，影響地方發展，縣府斥資逾3億元拓寬，今通車；縣長許淑華出席，民進黨籍縣長參選人温世政也現身，許大方介紹對手，同台剪綵無互動飄淡淡煙硝味。

兒科荒中逆勢突圍！ 彰基招收率飆83% 祭40萬高薪搶才

少子化衝擊下，兒科人力荒成為全台醫界難題，彰化也不例外，縣內多數區域級醫院兒童專科醫師僅個位數，但彰化基督教醫院撐起相對完整的兒科量能，目前維持45名兒童專科主治醫師，兒童醫院住院醫師招收率，從過去僅17%，大幅提升至目前約83%，在全台兒科人力持續吃緊的環境中，彰基逆勢交出成績。

豪雨崩塌合歡溪上游形成堰塞湖 啟動應變機制勿進入危險區域

清明連假期間豪雨影響，林業及自然保育署台中分署轄內大甲溪事業區第82林班，合歡溪步道約3.5公里處發生邊坡崩塌，形成新生堰塞湖。台中分署獲報後成立應變小組並啟動防災應變機制，通報相關權責單位研處應變作為，並呼籲附近華岡居民及登山民眾，在現地狀況尚未穩定前，暫勿進入該溪床及崩塌區域活動，確保安全。

消防員退休張錫池轉身成社大績優教師 心繫文化傳承不能等

彰化縣二八水文史工作室召集人張錫池7年前從二水消防分隊小隊長退休後，全心投入文史工作，也在社區大學和學校進行鄉土文化教學，更榮獲社大績優教師，張錫池說，要發揚在地文化靠一人力量是不夠的，他希望能培養更多種子，號召更多人才，讓美麗的家鄉被看見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。