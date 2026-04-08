南投61縣道今通車...許淑華見對手溫世政現身 她一舉動展氣度

南投魚池投61線「金天巷」是當地觀光及村民出入往返要道，因路狹多彎會車不易，影響地方發展，縣府斥資逾3億元拓寬，今通車；縣長許淑華出席，民進黨籍縣長參選人温世政也現身，許大方介紹對手，同台剪綵無互動飄淡淡煙硝味。

縣府指出，投61線金天巷是日月潭孔雀園通往九族文化村的捷徑，也是中明村、大林村居民往返要到，但因舊有路幅狹窄、彎道多且會車不易，遊覽車難通行，也限制地方發展，居民從30年前就爭取拓寬，但因土地及經費問題遲未能實行。

為推動地方發展，前縣長林明溱任內協助解決徵地難題，並向中央爭取經費補助，再加上縣府自籌近兩成配合款，斥資3億4263萬元，將原本不到5米寬舊路拓寬至8米，改善工程總長度約 2.64公里，能提供大型遊覽車安全通行，今通車。

縣長許淑華說，投61線拓寬及金天巷瓶頸路段改善，效益在於有效串聯交通節點，過去從日月潭孔雀園至九族文化村，須繞行台21線環潭公路，現經由投61線，可節省30分鐘車程，大幅優化觀光動線，也能紓解日月潭區觀光尖峰車流。

而在今天的「魚池鄉投61線1K+500~3K+820道路拓寬改善工程」及「金天巷瓶頸路段改善工程」通車典禮上，民進黨籍縣長參選人温世政也現身，許淑華主持典禮時也大方介紹温，兩人雖同台剪綵，但無太多互動，現場飄淡淡選戰煙硝味。

温世政會後表示，中央補助逾8程經費解決投61線原有道路狹窄多彎的交通瓶頸，但交通建設不能僅優化特定區域，需整體提升才能發揮最大效益，但南投當前缺乏整體規畫，需通盤檢討提出中長期建設藍圖，有計畫的升級形成環狀路網。