別擺爛不清積水容器！拒消滅病媒蚊 南投將開罰最高1.5萬元

近日全台有雨，且氣溫回暖，蚊蟲活躍，為免登革熱、屈公病等疫病擴散，南投縣衛生局已公告提醒民眾務必配合防疫，主動管理清除積水容器或積水處等，若拒絕配合導致孳生病媒蚊幼蟲，將依「傳染病防治法」開罰3000至1.5萬元。

衛生局指出，近期全台氣溫回暖且伴隨降雨，病媒蚊活性上升，考量登革熱流行季節將至，該局已公告「南投縣防止病媒蚊孳生，預防登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症之孳生源清除防疫措施」，提醒民眾務必配合防疫政策。

衛生局長陳南松說，雨後積水是病媒蚊最大溫床，因此希望民眾能夠落實環境清潔工作、清理家園，而在進行清潔工作時切勿穿拖鞋或赤腳，避免感染；同時，務必疏通戶外水溝，確實刷洗並瀝乾容器，避免積水孑孓孳生。

倘若民眾未主動妥善管理、清除積水處或容器，以及拒絕配合孳生源清除、查核，導致孳生病媒蚊幼蟲，可依「傳染病防治法」開罰3000到1.5萬元；如民眾拒絕、規避或妨礙防疫工作，依該法第67條更處以6萬以上30萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，「巡、倒、清、刷」4撇步是杜絕病媒蚊的不二法門，「巡」巡視周圍環境；「倒」不用的容器倒置或擺放整齊；「清」清除廢棄容器並回收；「刷」刷洗容器內壁清除蟲卵，落實清除戶內外孳生源，就能有效防治登革熱等疫病。

如有發燒、頭痛、後眼窩痛、噁心、肌肉及關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速就醫並主動告知旅遊活動史，縣內登革熱篩檢院所資訊可上衛生局官網（https://ntshb.tw/nth03KyaUn）查詢，也可撥打防疫專線1922或049-2220904。