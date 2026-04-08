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2026大甲媽遶境主題「善」 顏清標呼籲自備餐具「環保追女神」

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中郵局限量發行3千套大甲媽祖屏風郵摺，今天舉行過火祈福儀式。記者黑中亮／攝影
台中郵局限量發行3千套大甲媽祖屏風郵摺，今天舉行過火祈福儀式。記者黑中亮／攝影

2026大甲媽祖國際觀光文化節，繼台鐵推出大甲媽、白沙屯媽兩款Q版紀念車票，吸引信眾搶購後，台中郵局限量發行3千套大甲媽祖屏風郵摺，今天舉行過火祈福儀式，大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，今年大甲媽遶境以「善」為主題，大家一起發善心來做善事。

顏清標說，從善念出發，不僅包括沿途的信眾、商家，尤其呼籲參與信眾儘量自備餐具（如碗筷、杯具），減少使用一次性衛生筷及塑膠袋，以維持個人衛生並兼顧環保。

尤其是沿路都是不相識的信眾，本著對大甲媽祖的善念，會沿路準備那麼多點心給我們吃。準備給大家吃得都很「誠意」（豐盛），有什麼當季水果都拿出來，因此大家盡量自備餐具（如碗筷、杯具），以維持個人衛生並兼顧環保。

而為宣揚媽祖悲天憫人濟世救人精神，台中郵局連續15年參與大甲媽祖國際觀光文化節系列活動，今年特以「善」及「能量聚集」為主題，融入屏風創意造型與三聯式構圖，象徵祝福、守護與希望，發行「2026大甲媽祖國際觀光文化節屏風郵摺」，以饗媽祖信眾及集郵愛好者。

「大甲媽祖屏風郵摺」由鎮瀾宮合作廠商喆洛公司設計，郵摺中央以媽祖意象為主視覺，傳達慈悲護佑、安定人心的精神並搭配點石成金郵票表達感恩祝福，兩側結合祥雲、浪紋與吉祥文字，延伸出合境平安意涵，祈求「國泰民安 風調雨順 闔家平安」。

另為回饋信眾，每套郵摺除贈送主題明信片外，特加贈郵局人氣IP「波波鴿」與「Q版大甲媽」同框的「零錢包」與「媽祖結緣貼」，期盼大甲媽祖的慈光能普照全國信眾。

台中郵局限量發行3千套大甲媽祖屏風郵摺，今天舉行過火祈福儀式。記者黑中亮／攝影
台中郵局限量發行3千套大甲媽祖屏風郵摺，今天舉行過火祈福儀式。記者黑中亮／攝影

台中郵局限量發行3千套大甲媽祖屏風郵摺，今天舉行過火祈福儀式。記者黑中亮／攝影
台中郵局限量發行3千套大甲媽祖屏風郵摺，今天舉行過火祈福儀式。記者黑中亮／攝影

大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，今年大甲媽遶境以「善」為主題，大家一起發善心來做善事。記者黑中亮／攝影
大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，今年大甲媽遶境以「善」為主題，大家一起發善心來做善事。記者黑中亮／攝影

大甲媽祖 台鐵 媽祖 顏清標

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