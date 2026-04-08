兒科荒中逆勢突圍！ 彰基招收率飆83% 祭40萬高薪搶才

少子化衝擊下，兒科人力荒成為全台醫界難題，彰化也不例外，縣內多數區域級醫院兒童專科醫師僅個位數，但彰化基督教醫院撐起相對完整的兒科量能，目前維持45名兒童專科主治醫師，兒童醫院住院醫師招收率，從過去僅17%，大幅提升至目前約83%，在全台兒科人力持續吃緊的環境中，彰基逆勢交出成績。

彰基醫療長張尚文指出，兒科面臨營運虧損壓力，但院方仍願持續投入資源，成功翻轉的關鍵，在於制度面的全面優化。包括落實深度臨床教學，強調內容的實用與前瞻性，更要求教學真正落地於第一線；師資配置上，由總院長陳穆寬親自參與教學師資與PGY導師遴選，從院方層級直接把關人才培育品質，建立完整輔導機制等。

除了軟體制度優化，院方也以實質待遇吸引人才，陳穆寬表示，依據2025年激勵計畫，只要在院內完成兒科住院醫師訓練並取得專科醫師資格者，將提供最高每月40萬元保障薪資，且為期3年，讓年輕醫師能無後顧之憂投入臨床與專業發展。

「只要有心守護孩子，彰基就敢給出最好的資源。」陳穆寬強調，未來將持續主動向PGY醫師招手，提供豐富臨床病例與學術資源，並持續加大對兒科的投入力道，期盼翻轉整體醫界困境。