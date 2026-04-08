豪雨崩塌合歡溪上游形成堰塞湖 啟動應變機制勿進入危險區域

清明連假期間豪雨影響，林業及自然保育署台中分署轄內大甲溪事業區第82林班，合歡溪步道約3.5公里處發生邊坡崩塌，形成新生堰塞湖。台中分署獲報後成立應變小組並啟動防災應變機制，通報相關權責單位研處應變作為，並呼籲附近華岡居民及登山民眾，在現地狀況尚未穩定前，暫勿進入該溪床及崩塌區域活動，確保安全。

林業保育署台中分署工作團隊昨天到現場勘查，現地仍持續降雨起霧，且邊坡有落石風險，無法全面空拍，僅能進行壩體部分空拍作業。經初步評估，自崩塌處至下游木蘭橋約14公里範圍內，合歡溪兩岸尚無住戶及耕作地等急迫性保全對象；鄰近華岡地區耕作區位處較高地勢，暫無立即安全疑慮，仍請當地居民勿進入合歡溪溪床。

林業保育署台中分署已通報南投縣政府、南投縣仁愛鄉公所、農業部農村發展及水土保持署南投分署、台電大甲溪發電廠遙控中心及公路局谷關工務段等相關單位；協請太魯閣國家公園管理處加強宣導，提醒合歡西峰往合歡溪便道路段暫停開放，登山民眾請於合歡西峰步道原路折返，勿再前行。

林業保育署台中分署將視天候狀況允許，立即再次進場空拍，獲得完整資訊進行後續危害分析及必要措施，並視現場狀況派遣廠商進場施工，評估可否採行適當之降挖處理，降低堰塞湖潛在風險。

受清明連假期間豪雨影響，林業及自然保育署台中分署轄內大甲溪事業區第82林班，合歡溪步道約3.5公里處發生邊坡崩塌，形成新生堰塞湖。圖／林業及自然保育署台中分署提供