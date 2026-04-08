消防員退休張錫池轉身成社大績優教師 心繫文化傳承不能等

彰化縣二八水文史工作室召集人張錫池7年前從二水消防分隊小隊長退休後，全心投入文史工作，也在社區大學和學校進行鄉土文化教學，更榮獲社大績優教師，張錫池說，要發揚在地文化靠一人力量是不夠的，他希望能培養更多種子，號召更多人才，讓美麗的家鄉被看見。

張錫池退休後，開創人生第二春，投入他最想做的文化傳承工作，其實他早在當消防員時，工作之餘就已跟著他的老師前明禮國小校長賴宗寶進行文化踏察記錄，投入文史工作一做就是20多年，而退休後他有更多時間能把導覽培訓帶到校園紮根。

他在二社田社區大學開八堡圳流域學培訓課程，來上課的許多是彰化縣社會領域教師團老師，張錫池提供多年的文史研究資料給種子老師們，讓他們也可以融入鄉土教學中，他也在田中高中上鄉土文資課程，帶著年輕學子走訪在地田中、二水、社頭等古蹟廟宇，認識更多人文丰采。

張錫池因此榮獲去年社區大學績優教師，近日接受縣長王惠美表揚，他說這是他2018年獲頒彰化縣模範公務員後，再次獲得肯定，也為自己的「斜槓人生」留下難得記錄，以前當消防員是救人，現在則希望「搶救文化歷史記憶」。

張錫池說，二水除了有八堡圳開拓史傳奇的林先生故事，別看這個人口只有1萬多人的小偏鄉，不僅有山有水，有好風景，歷年也人才輩出，包括前副總統謝東閔，還有3位部長前環保署長蔡勳雄、前經濟部長王美花、前外交部長楊進添都出身二水，因此有說不完的故事。

而集集線鐵路支線預定今年7月將延伸到南投車埕，張錫池說，以往集集鐵路支線從彰化二水開到南投集集，但許多遊客卻忽略起站的二水有許多耐人尋味的風土人情，反而過門而不入，近年來二水的花旗木與集集小火車留住了遊客的目光，他也配合二社田社區大學辦的導覽解說培訓課程，希望培養更多在地解說員，讓遊客不要錯失二水的深度旅遊，甚至再延伸到鄰近的田中、社頭，感受老街風情，也能一起行銷在地農特產品，帶動地方發展。

張錫池（前右3）帶著學子走訪在地田中、二水等古蹟廟宇，也進行導覽解說培訓。圖／張錫池提供

彰化縣二八水文史工作室召集人張錫池從二水消防分隊小隊長退休後，全心投入文史工作，也在社區大學進行鄉土文化教學。記者林宛諭／攝影