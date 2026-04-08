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台中市少輔會社工深耕青少年輔導15年 創立「戲劇志工隊」獲獎

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市少輔會社工林欣儀，今年獲得全國社會工作專業人員表揚，全台僅205名社工獲獎。圖／台中市少輔會提供
台中市少輔會社工林欣儀，今年獲得全國社會工作專業人員表揚，全台僅205名社工獲獎。圖／台中市少輔會提供

台中市少輔會社工林欣儀深耕青少年輔導已經15年時間，去年獲選為「台中市績優社工」後，今年再憑藉創立「戲劇志工隊」獲得「115年全國社會工作專業人員」表揚，今年全台僅有205位社工獲此殊榮，林說，期許未來能夠做出更多的奉獻與服務。

台中市少輔會表示，林欣儀就讀東海大學社工系，畢業後擔任社工工作，已有15年時間，在少輔會的服務歷程中，林不只是觸法少年迷途時的引路人，用耐心與包容陪伴他們找回方向。

林欣儀還辦理各類輔導活動，更具備開創精神，建立志工管理制度，創立了「戲劇志工隊」，點燃志工的熱情，同時也用更有活力的方式連結青少年的心。

少輔會說，除了第一線的陪伴，林欣儀也是團隊最可靠的後盾，從廳舍規劃、人員培訓到行政制度的建立，總是以認真的態度迎接每一項新挑戰，近年來，她更化身為溫暖的前輩，帶領新人快速上手，讓這份愛與專業能夠傳承下去。

林欣儀說，此次獲得全國績優社工，十分榮幸，也感謝少輔會的支持與肯定，期待在未來的工作為少年做出更多服務及貢獻。

台中市少輔會社工林欣儀，今年獲得全國社會工作專業人員表揚，全台僅205名社工獲獎。圖／台中市少輔會提供
台中市少輔會社工林欣儀，今年獲得全國社會工作專業人員表揚，全台僅205名社工獲獎。圖／台中市少輔會提供

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