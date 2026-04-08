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王惠美遞清單爭取體育建設 李洋以預算未過拒收
彰化和美全民運動館昨天舉行啟用典禮，彰化縣長王惠美拿出體育建設案，請運動部長李洋幫忙，不過李洋以「預算沒有通過」為由拒收，王惠美今天被問到此事，僅微笑未多談。
運動部說：「就是如報載那樣，不再另行回應。」
彰化和美全民運動館昨天舉行啟用典禮，王惠美、李洋及民主進步黨籍立法委員陳素月、陳秀寳等人都與會，王惠美利用典禮空檔，拿出一份文件，內容為縣府需要運動部幫忙的體育建設清單。
王惠美將文件交給李洋時，李洋詢問內容後得知和體育建設相關，以「預算沒有通過」為由拒收，走在王惠美、李洋後方的立委陳秀寳、陳素月未介入，場面尷尬。
王惠美今天跑行程時被媒體問及此事，雖面帶微笑揮手向媒體示意，但不願回應；立委陳素月接受媒體聯訪時指出，縣府沒有先告知她縣長要遞交計畫書，如果先知道，一定會幫忙緩頰，她肯定縣長努力爭取建設，但也建議未來應先溝通，做法會更周全。
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