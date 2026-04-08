台中神岡浮圳逢雨溢流成災 將增設護岸、加強清淤改善

台中市神岡區文化景觀「浮圳」因水面幾乎與路面等高，豪雨常造成鄰近民宅、工廠淹水，立委楊瓊瓔今天邀中央與地方相關單位現勘，初步協議將增設300公尺長、1公尺高護岸、加強清淤及改善路面側溝排水等方式，解決地方淹水困擾。

神岡區庄後里的浮圳因水道高於兩側地表，10多年前被登錄為台中市文化景觀。因都市發展，農地逐漸轉為住宅與工廠用地，原有以農業為主的排水設計不敷使用。豪雨時地表水湧入，加上原有灌溉水量，水位迅速上升，常水溢至路面，甚至灌進民宅、工廠。

農業部農田水利署台中管理處表示，當地以種植水稻為主，排水依浮圳灌溉系統即可運作，近年開發快速，排水負荷大幅增加，缺乏完整都市排水規劃，致浮圳成為主要洩流通道，水量如超出負荷，圳底淤積泥沙、雜草與垃圾，水流受阻，容易發生溢流。

居民說，浮圳現在每年清淤1次不足以應付實際需求，尤其流速緩慢，淤積問題嚴重。楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益當場要求農水署提高維護頻率，每年至少清淤2次，確保通水斷面順暢。

浮圳已列為文化景觀，相關工程須經文資審議。台中市文化資產處表示，任何改善措施都須兼顧文化保存，不能破壞原有圳體結構。洪柳益提出折衷方案，建議在不動及浮圳主體的前提下，於既有構造物外兩側增設約1公尺高的護岸，針對易淹水路段約300公尺範圍進行改善，並增設側溝，改善路面排水。

台中市養護工程處表示，初估經費約需1000萬元，預計6月底前完成規劃設計，送交文資審查，文資處允諾協助7月排入審議程序，若順利，今年年底前將辦理工程發包及施作。工程經費部分，洪柳益協調由農水署台中管理處及養工處依權責共同分擔，工程若有涉及私有土地問題，也協調庄前里長林吳春蘭協助取得地主同意書，以利工程順利推動。