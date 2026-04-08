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南投換購電動機車 補助增為1.6萬

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣今年首度補助縣內公有設施、營業場所裝設汽車充電樁，每組最高補助五萬元，每場址限三組。記者賴香珊／攝影
南投縣今年首度補助縣內公有設施、營業場所裝設汽車充電樁，每組最高補助五萬元，每場址限三組。記者賴香珊／攝影

南投縣推動電動運具，今年汰舊換購電動車金額提高到一點六萬元，加上中央補助，最高可領二萬七千三百元，更首度補助縣內公有設施、營業場所裝設汽車充電樁，每組最高補助五萬元，每場址最高補助三組。

南投縣府指出，經統計，全縣二○一七年六月底前出廠的老舊燃油機車，至去年底仍有五萬二千多輛。縣長許淑華說，為鼓勵換購電動機車，今年將補助金額從去年的一萬二千元，提高至一萬六千元，加上經濟部環境部等補助，最高可領二萬七千三百元，補助額度是六都以外全台最高。

她強調，今年更鎖定電動車族群，首度推出汽車充電樁補助方案，但並非補助私人裝設，鼓勵縣內公有設施停車場及旅宿業、商場、觀光工廠等營業場所設置，每組最高補助五萬元，每場址限申請三組。

環保局表示，考全縣公共或營業場域停車場，汽車充電樁僅一五一組，為降低電動車主里程焦慮，增加停車充電車格，今年首度開放汽車充電樁設置補助，只要完工憑發票就能申請。不過，汽車充電樁補助計畫總預算僅九十萬元，僅能補助十八組。環保局李易書說，後續視申請狀況再研議明年是否擴大補助。

環保局 經濟部 環境部 南投 電動車

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