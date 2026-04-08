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暌違7年 台中港盼到高級郵輪

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
暌違七年，台中港昨清晨迎來「島嶼天空」郵輪首度靠泊，台中港務分公司預估，今年將有四艘精品級郵輪靠泊。記者黃仲裕／攝影
暌違七年，台中港昨清晨迎來「島嶼天空」郵輪首度靠泊，台中港務分公司預估，今年將有四艘精品級郵輪靠泊。記者黃仲裕／攝影

台中港昨晨七時迎來「島嶼天空」郵輪靠泊，突破長達七年郵輪掛零紀錄。此次載來八十四名旅客，也是台中港歷來進港噸位最小的郵輪。港務公司表示，台中港風浪較大、潮差限制多，小型郵輪才能打破七年無郵輪靠港紀錄，成為復甦先聲。

「島嶼天空」郵輪，航程串聯高雄、澎湖、台中、基隆與花蓮港，再航向日本石垣島。台中港務分公司以拖船噴水儀式迎接首航，並致贈船長紀念牌、安排迎賓活動，展現地主熱情。台中港務分公司總經理林春福表示，「島嶼天空」船長也承諾今年六月將再度靠泊，今年預計將迎來四艘精品郵輪，港方也完成旅客服務中心升級，全面備戰郵輪旅客回流。

根據台灣港務公司的統計，台中港國際郵輪靠泊在二○一五年達高峰，有六十八艘帶來九萬四千零九人次，但從二○一六年起，急速下滑至十艘，一路到二○一九年僅剩一艘。經歷疫情不只郵輪沒來，兩岸渡輪也暫停，台中港旅客服務中心宛如空城。

旅遊業者分析，疫情期間全球郵輪停擺，亞洲航線復甦較慢，航商優先回到條件成熟的基隆港與高雄港，台中港腳步落後。其次台中港長期以商港為主，郵輪服務設施與觀光接駁整合相對不足，加上海線景點分散、市區距離港區較遠，短時停靠的旅遊吸引力有限。

議員楊典忠質疑招商與政策推動力道不夠，使原有潛力未充分發揮；同時，台中港定位仍偏停靠港，班次受限，導致郵輪數量難以大幅回升。

立法院副院長江啟臣表示，台中港終於迎來精品郵輪，雖非大型船舶，卻象徵高端旅遊市場重返台中，具有指標意義。他指出，台中港轉型為綜合型港口，未來扮演關鍵角色，串聯中部七縣市觀光發展。

立委何欣純到碼頭迎接遊客道早安，表示此次是疫情後暌違七年的首艘郵輪靠岸，意義重大。她認為，未來若持續增加航班，結合台中海線與市區觀光資源，有助於提升中台灣旅遊吸引力。

日本 高雄 高雄港 郵輪

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