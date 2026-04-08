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台中議員選戰話題人物 班長捲土重來 廟東仍觀望

聯合報／ 記者黃寅游振昇／台中報導
台中市北屯區本屆市議員高票落選的段體佩最近已聲明捲土重來，他身著軍用汗衫、長褲，身揹值星帶自稱「班長」的外型令人印象深刻。圖／段體佩提供
台中市北屯區本屆市議員高票落選的段體佩最近已聲明捲土重來，他身著軍用汗衫、長褲，身揹值星帶自稱「班長」的外型令人印象深刻。圖／段體佩提供

台中市議員選戰熱度升高，北屯、豐后兩區各有「話題型人物」浮上檯面。一邊是穿著迷彩、背值星帶自稱「班長」的段體佩宣布捲土重來；另是被稱為「廟東先生」的黃朝淵，解決地方爭議、具名踢爆不法，獲得不少掌聲，但面對勸進聲浪，他說仍在觀望。

北屯區無黨籍的段體佩，招牌是穿一身軍用汗衫、迷彩褲，自稱「班長」常被誤認是職業軍人，甚至被問「是不是海陸的？」其實，他在成功嶺服役時當過教育班長，退伍後人生歷程多元，做過廣告、房仲，也開過餐廳，還曾賠掉兩千多萬元，如今則在大坑經營「開心農場」，轉型當起「田園老闆」。

段體佩曾為台中市前市長胡志強、前立委馮定國與謝啟大、前省長宋楚瑜等人助選，當年幫宋楚瑜選總統時，動員數百輛車隊，招牌迷彩一路穿到現在。他長年高掛看板，所下標語例如「吾皇萬歲，廢核廢死」或「很想揍川普！」等語不驚人死不休，成功讓路人多看兩眼，也是網路很動話題。若當選，將鎖定提升市民公德心與改善台七十四線壅塞問題。

「廟東先生」黃朝淵服務弱勢，累積口碑。圖／取自臉書
「廟東先生」黃朝淵服務弱勢，累積口碑。圖／取自臉書

黃朝淵長期協助地方民眾處理糾紛，尤其常幫忙解決廟東商圈附近的直銷爭議，被封為「廟東先生」。不少民眾遇到法律問題也會找他諮詢。他來者不拒、不分黨派的服務風格，在地方累積口碑。

黃朝淵經常具名踢爆涉違法事件，陪同可能受害者南北奔波，臉書直播吸引一票鐵粉，但因可能得罪他人，支持者經常提醒「明槍易躲、暗箭難防」，他則表示要從政、幫助弱勢，「就實戰玩真的！」

段體佩二○二二議員選舉，一路衝到八千七百五十五票，高票落選。這次支持者力勸再戰，他評估北屯多一席，決定再拚一次。

黃朝淵過去曾代表親民黨參選立委，他坦言，確有不少志工與支持者鼓勵參選議員，目前仍在評估。他強調，「哪裡有需要就去哪裡」先把民眾的事做好，比選舉更重要。

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