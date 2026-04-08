議員交棒 台中選情緊繃 二代接班生變

台中市議員選戰升溫，多個選區出現「交棒未成、親自再戰」與「家族接棒」並行的局面，藍綠白三方角力加劇，選情更添變數。

在第五選區（潭子、大雅、神岡），資深議員羅永珍原擬交棒給兒子陳清崧，母子早已展開地方拜票，甚至與國民黨市長參選人江啟臣合拍形象照，引發外界關注。不過，由於選區競爭激烈，基層勸進聲不斷，七十五歲的羅永珍轉趨保守，是否爭取連任仍評估中。

該區戰況緊繃，民進黨由蕭隆澤、周永鴻與里長陳映辰出戰；國民黨則有賴朝國、吳呈賢與羅永珍或陳清崧角逐，另有無黨籍徐瑄灃參戰，綠營也有選將可能脫黨參選，選區競爭激烈，羅永珍選不選？將牽動整體布局。

第十一選區（東、南區）下屆應選席次可能由五席降為四席，競爭更白熱化。民進黨提名三席，現任議員鄭功進原擬交棒給兒子鄭紹頡，連看板都已上架，但考量選情緊繃，臨時決定「自己上場」，低調表態「會選到底。」

同區前議員、樂成宮董事長何敏誠，本屆由兒子參選，高票落選，下屆最終由女兒何翊綾出線，延續「何家班」影響力。何翊綾強調將全力投入選戰，延續家族傳統為地方解決問題。

綠營評估，東南區因席次減少卻提名過半，恐導致票源分散；反觀國民黨提名相對保守，加上無黨籍勢力夾擊，整體戰局更複雜，讓鄭功進不敢輕言交棒。

第八選區（北屯）議員席次將增加一席，民進黨資深議員曾朝榮確定交棒給兒子曾咨耀。他具理工背景，曾任半導體工程師，八年前返鄉投入服務處，歷經長期磨練，此次披掛上陣，被視為「準備最完整的接班人」。

另一邊，民眾黨在第四選區（豐原、后里）也完成接棒布局。連小華接替丈夫陳清龍參選，後者轉任不分區立委，夫妻分進合擊，為白營在地方選戰注入動能。

這一區藍綠白競爭激烈，民進黨評估此區有上兩席的空間，這次比往年少提一席，由資深議員謝志忠、豐原區農會總幹事蔡森揚之女蔡怡萱參選，綠營走保守路線，相對讓他黨壓力加大。國民黨新人涂力旋、連佳振本月將初選，補資深議員張瀞分的空缺。

前市議員段緯宇本屆交棒兒子段中仁未成，這次將繼續參選。段中仁是東海大學政治系的博士候選人，在僑光科大教書，標榜若當選，屆時是兩人服務。