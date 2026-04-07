彰檢訪查農會 確認肥料供應穩定…強調會從嚴從速辦哄抬者

美伊戰爭可能影響石化原料缺料問題，衍生化肥等各項民生物資價格波動，今天彰化地檢署會同警調與彰化縣政府農業處實地訪查彰化第二大化肥倉庫溪州農會，確認目前肥料庫存充足，並無缺貨或漲價疑慮，彰檢表示，彰化民生犯罪查緝平台也會持續稽查，以防範不當囤積及哄抬行為。

彰化地檢署主任檢察官高如應今天會同彰化刑警大隊副大隊長李旺興、彰化縣調查站副主任顏裕哲、彰化縣政府農業處處長郭至善、消保官謝松穎等人到溪州農會化肥倉庫訪查，實地了解坊間所傳石化原料缺乏可能造成價格上漲或停供情形。

溪州鄉農會總幹事彭顯賦表示，目前農會內肥料等倉儲有足夠安全存量，供貨廠商如台肥公司或中石化公司均未表示需要價格調漲，且農業部農糧署鑑於COVID-19疫情期間曾經發生農民恐慌搶購肥料經驗，依據農民耕種面積及作物種類，於全國農會建立肥料採購實名制，每位農民於一定期間內所採購肥料數量均有上限，推行數年以來，不再有不理性的囤積行為，且農民有需要時再到農會補就好，不要久放，否則肥料也會硬化。

不過由於中東戰事未歇，原物料供應及價格仍充滿變數，臺灣高等檢察署也指示彰檢與彰化民生犯罪查緝平台持續關注最近石化產品供應在各層面的影響，如化肥平穩的供應也關係會農作及糧食安全問題。

彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁也呼籲，民間肥料廠商及農民應與政府充分合作，一起維護民生物資供需穩定，而肥料屬刑法第251條所稱的農業必需用品，若意圖哄抬價格而囤積或不應市銷售，將面臨刑責處罰，檢方也會從嚴從速偵辦。