彰化中興莊營運團隊實績遍全台 沉浸式眷村體驗登場

彰化縣具代表性的眷村文化資產「中興莊」，採「促進民間參與公共建設」（ROT）模式，引進專業團隊「人文中興文創股份有限公司」進駐，園區預計於今年6月底先行開放約3成空間試營運，12月全區正式開幕，將打造結合青創育才、特色餐飲與沉浸式住宿的文化園區，且團隊僱用逾8成在地彰化人，帶動地方就業。

縣長王惠美表示，修復過程面臨兩大難關，首先是土地產權問題，縣府多次與國防部及國產署協商，最終於113年完成撥用，順利解決產權；其次為經費龐大，累計投入修復經費逾2億餘元，縣府自籌1億5100多萬元，並獲文化部補助8450萬元及國防部3400萬元開辦費挹注，透過公私協力推動眷村轉型。

人文中興文創公司進駐後，預計為縣府帶來效益，包括每年約1600萬元維護費用由廠商負擔；每年繳納土地租金及權利金約261萬元；並須於8個月內投入至少726萬元強化硬體設施。此外透過專業經營，引進特色餐飲、文創品牌與科技藝術，規劃全台少見的眷村沉浸式住宿體驗。

王惠美指出，此次獲選最優申請人的人文中興文創股份有限公司，為人文國際股份有限公司依契約於彰化設立的子公司，有助於稅收留在地方。人文國際總部位於台中市梧棲區，長期投入文化資產與歷史建築活化，經營實績遍及全台，包括台中一德洋樓（林懋陽故居）、東勢客家文化園區、嘉義水道頭文創聚落及梧棲文化出張所等，並曾獲全國文資營運評鑑首獎及2025年「金擘獎」優等肯定。

人文國際董事長彭壽彭表示，中興莊自3年前啟動修復工程，從原本近似廢墟逐步蛻變至今，令人感動，未來無論員工或合作廠商都將以在地為主，並結合青年創意，打造適合各年齡層親近的文化場域。