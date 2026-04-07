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中市建成路老舊坑洞不平 中央地方聯手改善

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市東區建成路長年路面老舊、坑洞不平，屢遭地方抱怨。立法委員何欣純（右）今邀請內政部次長董建宏前往會勘。圖／何欣純提供
台中市東區建成路長年路面老舊、坑洞不平，屢遭地方抱怨。立法委員何欣純（右）今邀請內政部次長董建宏前往會勘。圖／何欣純提供

台中市東區建成路長年路面老舊、坑洞不平，屢遭地方抱怨。立法委員何欣純今表示，經向內政部國土管理署爭取，全案已完成決標，將進行全長約1.2公里道路改善，預計工期420個工作天完工，未來可望蛻變為兼具安全、平整與景觀品質的重要生活廊道。

何欣純今到現場勘查，同時由相關單位說明工程內容並聽取地方意見。內政部次長董建宏、國土署中區都市基礎工程分署分署長黃永興和市議員鄭功進、陳雅惠，以及地方里長及居民多人與會。

何欣純說，工程經費約1.1億元，中央補助一半、地方配合一半，同時辦理人行道拓寬、設置庇護島及偏心左轉車道、調整道路斷面配置，並同步推動纜線地下化、新設路燈等工程，盼一併改善道路安全與整體街景。

她說，建成路周邊住家密集、商家眾多，施工前必須先做好溝通，請國土署應在一個月內召開施工說明會，向地方清楚交代施工期程、分段施作方式及交通維持措施，並與台中市政府協調完善配套，盡量降低施工對居民生活與店家營運的衝擊。

何欣純說，道路改善不能只做表面，除路面鋪設外，排水系統、人行道安全、斑馬線配置、變電箱遷移及樹種檢討都應一併納入，尤其建成路人車流量大，更應藉此改善人行環境，擺脫過去被詬病的交通安全問題。

她說，未來將持續督促施工品質與進度，也希望地方居民透過里長整合意見，在說明會中踴躍反映需求，讓工程更貼近地方期待。

台中市東區建成路長年路面老舊、坑洞不平，屢遭地方抱怨。立法委員何欣純今邀請相關單位前往會勘。圖／何欣純提供
台中市東區建成路長年路面老舊、坑洞不平，屢遭地方抱怨。立法委員何欣純今邀請相關單位前往會勘。圖／何欣純提供

台中市東區建成路長年路面老舊、坑洞不平，屢遭地方抱怨。立法委員何欣純今邀請相關單位前往會勘。圖／何欣純提供
台中市東區建成路長年路面老舊、坑洞不平，屢遭地方抱怨。立法委員何欣純今邀請相關單位前往會勘。圖／何欣純提供

人行道 何欣純 國土署 內政部 台中市

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