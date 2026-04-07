勞動力發展署中彰投分署 獲溫室氣體盤查國際認證

勞動部勞動力發展署中彰投分署近日完成台中訓練場及彰化勞動學苑溫室氣體盤查，通過ISO 14064-1溫室氣體盤查國際認證，並在今天舉行的授證儀式中獲頒發查驗證書。

代表接受查驗證書的中彰投分署分署長劉秀貞表示，隨著全球減碳趨勢的推進，企業除面臨碳費與碳關稅壓力，供應鏈減碳要求日益提升，使得「懂技術也懂減碳」的綠領人才需求持續增加。

為回應產業轉型需求，劉秀貞指出，中彰投分署自113年起即在自辦職業訓練課程中逐步導入ESG及淨零碳排相關內容，讓學員在學習專業技術的同時，也培養永續與減碳觀念，強化跨領域能力。這次通過ISO14064-1國際認證，不僅展現分署推動淨零轉型的具體成果，也象徵從理念走向實踐的重要一步。

中彰投分署說明，這次盤查範圍涵蓋台中訓練場13座訓練工場及彰化勞動學苑，因訓練職類多元、設備運作型態不同，排放來源相對複雜，分署特別成立跨單位盤查小組，由各工場訓練師與行政人員共同參與，全面盤點排放來源，完成113年溫室氣體盤查報告，並通過專業機構查驗，確保數據具備公正性與透明度，為後續節能減碳措施奠定基礎。

經由這次盤查經驗，中彰投分署表示，將回饋至人才培育，讓學員在學習技術的同時，也了解淨零轉型所需技能，提升綠色就業競爭力。另在實際減碳行動方面，分署已完成2座訓練工場太陽能發電設備及能源管理系統建置，並逐步擴展至其他場域，同時持續導入節能訓練機具設備及綠色環保訓練物料，從訓練環境中落實減碳作為。