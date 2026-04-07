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場面尷尬！王惠美遞文件爭取校園建設 李洋婉拒：預算沒通過

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化第3座縣立運動中心「和美全民運動館」今天舉辦啟用典禮，運動部長李洋親自與會。記者林敬家／攝影
彰化第3座縣立運動中心「和美全民運動館」今天舉辦啟用典禮，運動部長李洋親自與會。記者林敬家／攝影

彰化第3座縣立運動中心「和美全民運動館」今天舉辦啟用典禮，運動部李洋親自與會，彰化縣長王惠美也出席。不過典禮過程中卻出現一段插曲，王惠美趁空檔遞交爭取建設的資料文件，卻當場遭李洋婉拒收下，場面一度尷尬，王惠美面露錯愕後收回文件，隨即轉往場館參觀。

典禮結束後，李洋與在場貴賓一同進入場館參觀，過程中王惠美拿出預先準備好的牛皮紙袋上前遞交，內容關於溪湖、田中、北斗，以及田中高中、員林國中等運動館興建工程，希望爭取運動部協助。不過李洋當場回應「預算沒有通過」，並未伸手接下文件，王惠美略顯錯愕地將資料收回，現場官員與來賓一度也感受到尷尬氣氛。

縣府官員指出，王惠美過去多次在公開場合向行政院長、副總統遞交建議書，多半都會當場接下，此次部長直接拒收，也讓縣長感到不解，甚至在場立委未即時出聲協助，略顯冷場。此外後續邀請李洋部長進行羽球開球及拿球拍合影，也未獲回應，讓部分與會貴賓、民眾感到失望。

對此，當時也在場的立委陳素月表示，肯定縣長為地方積極爭取建設，但建議應有更適當的溝通方式。她也說，當時並不清楚縣長準備資料並打算當面遞交，若事先告知需要協助，也會幫忙出聲爭取；她認為，部長當下面對突如其來的舉動，可能一時難以回應。

王惠美致詞表示，此工程感謝運動部補助1億元，縣府則在議長謝典霖及議會支持下自籌2億6800萬元，總經費約3億6800萬元，打造多功能全民運動館，提供和美、伸港、線西等地區民眾優質且平價的運動空間。

李洋指出，此案由中央與地方共同合作完成，在縣府團隊努力下克服籌劃與施工挑戰，已於去年8月完工，未來運動部將持續與地方政府合作，打造安全便利的運動設施，鼓勵全民培養規律運動習慣。

彰化第3座縣立運動中心「和美全民運動館」今天舉辦啟用典禮，彰化縣長王惠美遞交建設建議給運動部長李洋遭拒。記者林敬家／攝影
彰化第3座縣立運動中心「和美全民運動館」今天舉辦啟用典禮，彰化縣長王惠美遞交建設建議給運動部長李洋遭拒。記者林敬家／攝影

彰化第3座縣立運動中心「和美全民運動館」今天舉辦啟用典禮，彰化縣長王惠美遞交建設建議給運動部長李洋遭拒。記者林敬家／攝影
彰化第3座縣立運動中心「和美全民運動館」今天舉辦啟用典禮，彰化縣長王惠美遞交建設建議給運動部長李洋遭拒。記者林敬家／攝影

彰化 王惠美 李洋 運動 運動部

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