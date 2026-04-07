影／最高可領2.7萬！南投機車汰舊換新加碼 設充電樁也有補助

南投縣加強推動運具電動化，今年汰舊換購電動車金額提高至1.6萬元，加上中央補助，最高可領2萬7300元，更首度補助縣內公有設施、營業場所裝設汽車充電樁，每組最高補助5萬元，盼打造友善充電環境，提高民眾換購電動車意願。

縣府指出，汽、機車等交通工具為移動汙染源，尤其是老舊車輛常因機械老舊或疏於保養更易造成空汙，經統計，全縣老舊機車（96年6月底前出廠的燃油機車）直至去年底仍有5萬2474輛，為加速汰換並鼓勵換購電動機車推補助措施。

南投縣長許淑華說，為鼓勵民眾汰換老舊機車換購電動機車，縣府連年加碼編列預算，今年更將補助金額從去年的1萬2000萬元，提高至1萬6000元，加上經濟部、環境部等補助，最高可領2萬7300元，補助額度「是六都外，全台最高。」

此外，今年除了針對機車族，更鎖定友善電動車族群，首度推出汽車充電樁補助方案，但並非補助私人裝設，而是鼓勵縣內公有設施停車場及旅宿業、商場、觀光工廠等營業場所設置汽車充電樁，每組最高補助5萬元，每一場址限申請3組。

環保局表示，考量南投縣裝設汽車電動樁比例偏低，全縣公共或營業場域停車場目前僅汽車充電樁僅151組，為打造友善充電環境，增加停車充電車格，降低電動車主里程焦慮，今年首度開放汽車充電樁設置補助，只要完工憑發票就能申請。

不過，汽車充電樁補助計畫總預算僅90萬元，若以每組補助5萬元計算，等於僅能補助18組充電樁，數量十分有限；對此，環保局李易書說，汽車充電樁補助為首次辦理，經費編列上較保守，後續將視申請狀況再研議明年是否擴大補助。

南投縣今年首度補助縣內公有設施、營業場所裝設汽車充電樁，每組最高補助5萬元，每場址限3組。記者賴香珊／攝影

南投縣今年汰舊換購電動車金額提高至1.6萬元，加上中央補助，最高可領2萬7300元。記者賴香珊／攝影

南投縣今年首度補助縣內公有設施、營業場所裝設汽車充電樁，每組最高補助5萬元，每場址限3組。記者賴香珊／攝影

南投縣今年汰舊換購電動車金額提高至1.6萬元，加上中央補助，最高可領2萬7300元。記者賴香珊／攝影

南投縣今年汰舊換購電動車金額提高至1.6萬元，加上中央補助，最高可領2萬7300元。記者賴香珊／攝影

南投縣今年汰舊換購電動車金額提高至1.6萬元，加上中央補助，最高可領2萬7300元。記者賴香珊／攝影