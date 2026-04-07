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運動部補助興建 彰化和美運動館啟用

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
運動部長李洋出席「彰化縣立和美全民運動館」啟用典禮，邀請地方民眾一起動起來。運動部／提供
運動部長李洋出席「彰化縣立和美全民運動館」啟用典禮，邀請地方民眾一起動起來。運動部／提供

運動部長李洋彰化縣長王惠美7日共同出席「彰化縣立和美全民運動館」啟用典禮。該案總經費約新台幣3.7億元，其中運動部核定補助1億元，已於2025年8月完工。和美全民運動館服務和美、線西及伸港3鄉鎮民眾，更為地方注入新的活力，展現中央地方對於推動全民運動的重視。

李洋表示，非常感謝有機會與彰化縣府合作，規劃出多樣化的運動場館，以提供民眾更多元的運動選擇，讓更多的民眾可以享受運動的快樂。

李洋提到，為落實「運動壯大台灣」政策願景，運動部透過政策引導，全力支持地方打造多元友善的全民運動環境，以提供民眾全方位的運動體驗，擴大運動參與人口，讓全民都能享受運動帶來的身心健康。

運動部表示，彰化縣和美鎮是該縣人口第三多的鄉鎮，和美全民運動館設置多元全齡化運動設施，包括室內溫水游泳池、全齡體能訓練場、新型態健身房、韻律教室、桌球室、綜合球場及戶外田徑場等民眾常用運動設施，並加入當地特色「和美織仔」元素設計。

運動部指出，運動館啟用後，將成為地方重要的健康促進與社區交流據點，適合全家參與，不論是游泳、健身、打球或參加團體課程，都能在此找到適合自己的運動，盡情揮灑汗水，養成健康的生活習慣，進一步帶動彰化縣全民運動風氣。

運動部表示，彰化縣和美全民運動館不僅是一座新的建築，更是代表著對於健康生活方式的承諾，未來將持續攜手地方，積極完善全民運動設施網絡，讓全民都能透過公共資源投資全民健康、社會凝聚力及國家未來，共享健康，快樂的生活。

彰化 李洋 運動

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