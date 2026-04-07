南投杉林溪牡丹盛開 200公尺紫藤花廊美不勝收

杉林溪園區約2萬株牡丹花目前盛開，在栽培技術成熟基礎下，今年首度嘗試將牡丹花全面移至花卉中心戶外區域展示；另外，紫藤花廊也盛開，200公尺長的紫色花海隧道美不勝收。

海拔約1600公尺的杉林溪森林生態渡假園區，栽植80多種、2萬株牡丹花，估持續綻放到4月底；配合花卉中心室內展場改建工程，園方首度將牡丹花全面移至花卉中心戶外區域展示，架設竹編遮陽廊道與遮蔽傘，兼顧日照調節與遊客動線，讓嬌貴的牡丹花在戶外綻放美麗。

杉林溪園區今天表示，園內栽植牡丹品種多樣、數量龐大，由於牡丹花對環境條件敏感，過去多依賴室內設施維持穩定花況，並在室內溫控方式展出；今年以戶外展示，讓遊客在森林環境近距離賞花，也讓牡丹花與高山氣候、自然光影構成更具層次視覺效果。

園方表示，品種包含罕見的黑牡丹、黃牡丹、小巧可愛的荷包牡丹，開花時，一朵朵粉紅色或白色愛心花瓣掛在枝條下格外討喜。

另外，特別改造種植的紫藤也盛開中，全長約200公尺的紫色花廊隧道，打造深邃視覺效果，極具觀賞性，花期估持續至25日。