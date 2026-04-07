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影／睽違七年 台中港迎來國際郵輪停靠
終於有國際遊輪停靠了，台中港今天上午迎來卡莉多麗（Noble Caledonia）所屬「島嶼天空」（ISLAND SKY）郵輪首度靠泊，這是七年多以來首度有國際遊輪停靠台中港，同時也載來84位旅客，島嶼天空是歷來台中港停靠的國際郵輪當中最小噸位。
這次航程預計串聯高雄、澎湖、台中、基隆及花蓮港後，駛往日本石垣島。「島嶼天空」總噸數4200噸、船長90.6公尺、船寬15.3公尺，設計載客量118人，全船客房皆為海景套房設計，旅客於船艙內即可飽覽海上風光，船上以近1：1的船員與旅客比，提供旅客高品質服務。
立法院副院長江啟臣今天也出席首航儀式，他在會後受訪時表示，過去因為疫情及天候的因素，過了七年一直沒有國際郵輪停靠，今天島嶼天空停靠後，也讓台灣重回有國際郵輪停靠的重要時刻，希望未來有更多郵輪能夠停靠台中港。
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