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檢舉變工具？中市議員要求鬆綁騎樓停車放寬免取締時段

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市多位議員要求警察局防制檢舉濫用，騎樓鬆綁停車，延長免取締時段。本報資料照片
台中市多位議員要求警察局防制檢舉濫用，騎樓鬆綁停車，延長免取締時段。本報資料照片

台中市議會關注「檢舉達人」疑似濫用交通違規檢舉機制，引發民怨。市議員曾朝榮、楊典忠今提案，要求市府建立檢舉審視機制；另有議員主張，在不影響交通安全前提下，應放寬騎樓停車免取締時段，以減輕民眾無位可停的壓力。

市議會警消環衛委員會今審查追加預算與相關提案。曾朝榮、楊典忠指出，若同一檢舉人在短時間內，針對同一對象或路段大量檢舉，恐有濫用制度之虞，建議市府建立審查機制，針對異常檢舉行為啟動合理審視程序，以維護交通執法公平與行政資源合理配置。

警察局長吳敬田表示，去年確實出現多起疑似惡意檢舉案例，個別檢舉人針對同一路段、同一街廓密集檢舉，單人檢舉數量甚至達2、30件，涉及約1、200輛車輛，對民眾與警方均造成困擾。

吳敬田說明，目前警方已採取部分管控措施，包括凌晨0時至2時違規停車不予取締、同一路段2小時內相同行為不重複受理，以及對高頻檢舉案件降低優先處理順序。此外，交通大隊也會在熱點路段主動發送簡訊通知車主移車，避免連續開罰。

針對騎樓停車爭議，市議員李天生、江和樹與林德宇指出，大里等地停車位不足，居民常被迫停放騎樓，卻頻遭檢舉，甚至被質疑成為報復工具。

議員建議，在不妨礙通行與安全情況下，延長夜間免取締時段，從現行凌晨2時至6時，研議放寬至晚間10時至隔日6時，或延長至上午7時甚至11時，以兼顧民生需求。

吳敬田回應，免取締時段是依道路交通管理處罰條例相關細則規範，屬中央法規，地方政府無權逕自調整；不過，民眾若遭檢舉仍可提出申訴，警方將依個案情形從寬認定。

委員會最後決議，建請市府盡速研議相關提案，並向中央反映地方實務困境，尋求制度調整，以兼顧交通管理與民眾權益。

議員 騎樓 台中市

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