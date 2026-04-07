睽違7年台中港迎國際郵輪 盼更多旅客遊中台灣

睽違7年，台中港今天迎接國際郵輪「島嶼天空號」（Island Sky），旅客在中台灣感受熱鬧城市氛圍，走訪歷史感街道，品嚐在地水果與美食，有旅客表示，一下船就感受台灣的熱情。

「島嶼天空號」為卡麗多莉郵輪公司旗下精品小型郵輪，總噸位約4200噸，長度90.6公尺，主打精緻且深度的旅遊體驗。本次航程自香港出發，串聯高雄、馬公、台中、基隆及花蓮等港口，形成環島跳島路線。今天上午停泊台中港，台中港務分公司安排拖船噴水迎賓。

立法院副院長江啟臣與會出席並接受媒體聯訪表示，過去因疫情、天候等因素，睽違7年，台中港才再度有國際遊輪停泊，象徵重回國際郵輪地圖的重要時刻。郵輪雖只停留一天，但從台中輻射的旅遊路線相當多，包含南投、彰化，台中港過去商港氣息濃，現在是綜合型港口，盼未來有更多國際旅客來訪。

民進黨籍立委何欣純上午到台中港19號碼頭迎接旅客，她說，睽違多年的國際郵輪到訪，台中港銜接上郵輪這塊大藍圖，期許台中港務分公司繼續行銷郵輪業務，持續發展港區觀光、親水遊憩及商業活動，促進地方發展、市港共榮，為台中經濟、觀光發展注入新活水。

交通部觀光署參山國家風景區管理處處長曹忠猷參加首航儀式表示，台中港重返國際郵輪航線，為中部觀光產業注入新動能，將國際遊客帶來鹿港老街、日月潭、中台禪寺、台中市區及八卦山風景區等中部觀光圈廊道，提供國外旅客多元豐富的中台灣旅遊體驗。

有外籍旅客表示，透過郵輪行程實際走訪中台灣，深刻體驗城市熱鬧氛圍、歷史感的街區、自然景觀與宗教文化。另名旅客分享，一下船就感受到台灣人的熱情。