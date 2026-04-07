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打造慢性病防治守護網 中市加碼補助樂齡長青健檢

中央社／ 台中7日電

台灣每年因3高慢性病死亡人數高於癌症，台中市衛生局今天表示，在中央原有補助成人健檢外，市府加碼補助樂齡長青健檢，包括糖化血色素及白蛋白、血中尿素氮等。

台中市衛生局長曾梓展今天在市政會議中，以「接軌健康台灣888．打造台中市慢性病防治健康守護網」為題進行專案報告，他表示，在中央原有補助成人健檢外，中市府還加碼補助65歲以上市民「樂齡長青健康檢查」。

曾梓展說明，市府補助的樂齡長青健康檢查項目，除胸部X光、心電圖、糞便潛血檢查、失智症篩檢量表外，去年更新增糖化血色素及白蛋白、血中尿素氮等檢查項目，近5年來篩檢人數從110年的2萬6437人成長到114年的4萬851人。

曾梓展表示，去年還舉辦星燃計畫，邀請市民一起來減重比賽，祭出總獎金新台幣120萬元，共吸引2萬7786人參賽，最後成功減重人數8094人，共減下4萬5108公斤。

展望未來，曾梓展說，將落實中央推動的「888政策」，包括邁向80%收案率、80%生活習慣諮商、80%控制率等，以真正做到「篩檢找得出、要介入、有改善」的目標。

台中市長盧秀燕表示，為了維護大家健康，市府推動很多健康維護工作，市民對政府補助的健檢利用率在6都名列前茅，但資訊多要記不容易，中市衛生局在各區有衛生所，提供市民健康照顧，可以就近詢問，希望大家儘量使用。

盧秀燕說，去年市府推出全民減肥計畫，非常受歡迎，將近3萬市民報名，等於每百人有1人報名，成效很好，有近1/3達成減肥目標，很多市民希望提早舉行，有別去年在7月份舉辦，今年舉辦時間將提早。

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