台中市府發行公債 議員呼籲審慎評估「莫再一場空」

台中市議會今日審查市府提案第25號「115年度第1次公債發行計畫案」，市議員陳俞融主張應退回重審，質疑市府過去發債決策反覆、評估失準，恐讓公債淪為短期財務調度工具，增加未來負擔。

對此，財政局長游麗玲回應，發行公債進行借新還舊並不會增加整體債務規模，是否發行仍須視全球經濟情勢與利率條件而定，將審慎評估市場時機。

此案由委員審查表決，但因主張退回和主張照案通過同一票數，由財經委員會召集人林昊佑裁示，本案照案通過。

民進黨議員陳俞融指出，財政局於114年度曾提出最高200億元的公債發行規劃，卻因美國關稅政策衝擊金融市場，導致公債殖利率由2月底1.089%升至4月底1.375%，市府以環境不利為由暫緩；未料年中又改口評估降息可能，最終整體計畫「一張未發」凸顯對總體經濟與市場判斷明顯不足。

她批評，如此百億元規模的財政計畫竟草率決策、反覆修正，顯示市府在金融專業評估上仍有明顯落差。

115年度新提案，市府規劃發行2年、3年及5年期公債，基準額度60億元，並得依投標情形於40至100億元間彈性調整，主要用途為償還既有債務。陳俞融質疑，若發債僅為降低利率、進行「借新還舊」未創造實質建設效益，恐只是帳面操作。

她強調，公債應用於重大建設及城市長遠發展，而非填補短期資金缺口；若缺乏清楚的成本效益與風險評估，最終將轉嫁財政壓力給下一代。

陳俞融要求財政局提出更完整的利率風險分析與財務效益報告，證明本次最高100億元的發債計畫不會重蹈覆轍，並批評市府不應將公債作為掩蓋財務調度鬆散的工具。

國民黨議員朱暖英表示，財政局在利率波動期間未貿然出手，決策應予肯定；林昊佑則指出，其他五都發行公債多未經議會逐案審查，且本案過去會期已有討論，認為無須再延宕。