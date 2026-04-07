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彰化和美全民運動館啟用 全齡設施、14時段公益開放

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣第3座運動中心「和美全民運動館」今日正式啟用，場館主打全齡與多元使用。圖／彰化縣府提供
彰化縣第3座運動中心「和美全民運動館」今日正式啟用，場館主打全齡與多元使用。圖／彰化縣府提供

彰化縣第3座運動中心「和美全民運動館」今日正式啟用，場館主打全齡與多元使用，不僅設置銀髮族、女性與親子專區，更規畫每周一至周日（含平日及國定假日）上午8時至10時、下午2時至4時共14個公益時段，開放身心障礙者與長者免費使用設施，提升運動平權。

彰化縣長王惠美表示，運動館啟用是地方長期期待的重要建設，縣府秉持「說到做到」承諾推動完成，也象徵彰化西北角生活機能再升級的重要里程碑。她指出，本案獲中央補助1億元，縣府自籌逾2億6800萬元，總經費超過3億6800萬元，打造縣內第3座全民運動館；另由營運廠商加碼投入1700萬元進行裝修優化與設備升級，導入多元課程，滿足不同族群需求。

場館設計融合在地特色，以「紡織文化」為意象，透過建築線條展現產業韌性與歷史傳承。空間規畫方面，一樓設有溫水游泳池、籃球場、羽球場及全齡體能訓練中心；二樓規畫健身房、桌球室與多功能教室。戶外則設有200公尺田徑場，並規劃增設滑輪溜冰場，擴充運動選擇。

教育處表示，場館委由新動像企業有限公司營運，開幕期間自4月7日至12日推出優惠活動，包括游泳池月卡贈6張貴賓券、健身房月卡贈5張貴賓券，課程全面85折，帶動民眾參與運動風氣。

縣府也說，未來將持續布建運動設施，目前鹿港全民運動館已進入招商階段，預計年底完工，二林館即將動工，溪湖、田中及北斗等地也納入整體規劃，逐步完善全縣運動網絡。

彰化 運動 王惠美

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