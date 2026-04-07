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郵輪疫後首航台中港 參山處迎賓提醒：郵輪行李不限重量

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「島嶼天空號」（Island Sky）郵輪今首航台中港，交通部參山國家風景區管理處今特別前往迎賓。圖／參山國家風景區管理處提供
「島嶼天空號」（Island Sky）郵輪今首航台中港，交通部參山國家風景區管理處今特別前往迎賓。圖／參山國家風景區管理處提供

「島嶼天空號」（Island Sky）郵輪今首航台中港，交通部參山國家風景區管理處處長曹忠猷今特別前往迎賓，同時提醒遊客們郵輪行李不限重量，歡迎多買一些台灣好吃的農產品帶回香港。

參山處今配合台灣港務公司規畫，聯合台中市政府及彰化縣府一早在台中港旅客服務中心共同迎接來自香港的高端旅客，並贈送彰化特產水果芭樂迎賓。

「島嶼天空號」為卡麗多莉郵輪公司旗下精品小型郵輪，總噸位約4千2百噸，主打精緻且深度的旅遊體驗。航程自香港出發，串聯高雄、馬公、台中、基隆及花蓮等港口，形成環島跳島路線。參山處在旅客服務中心設置迎賓服務與觀光資訊，從入境第一站即傳遞中台灣觀光意象。

曹忠猷說，台中港重返國際郵輪航線，為中部觀光產業注入新動能，也能將國際遊客帶往鹿港老街、日月潭、中台禪寺、台中市區及八卦山風景區等中部觀光圈廊道，提供國外旅客多元豐富的中台灣旅遊體驗。後續會因應郵輪客群需求提供多元旅遊資訊與體驗，提升整體接待量能與服務品質。

郵輪旅客和Louise向曹忠猷說，過去對台中的印象多停留在城市與美食，希望這次能實際走訪有歷史感的街區、自然景觀與宗教文化。另一位旅客Frank也說，一下船就感受到台灣的熱情，尤其在地水果與特色伴手禮都很有記憶點，留下非常好的第一印象。

「島嶼天空號」（Island Sky）郵輪今首航台中港，交通部參山國家風景區管理處處長曹忠猷（右二）今特別前往迎賓，並贈送彰化特產水果芭樂。圖／參山國家風景區管理處提供
「島嶼天空號」（Island Sky）郵輪今首航台中港，交通部參山國家風景區管理處處長曹忠猷（右二）今特別前往迎賓，並贈送彰化特產水果芭樂。圖／參山國家風景區管理處提供

「島嶼天空號」（Island Sky）郵輪今首航台中港，交通部參山國家風景區管理處處長曹忠猷（右）今特別前往迎賓，並贈送彰化特產水果芭樂。圖／參山國家風景區管理處提供
「島嶼天空號」（Island Sky）郵輪今首航台中港，交通部參山國家風景區管理處處長曹忠猷（右）今特別前往迎賓，並贈送彰化特產水果芭樂。圖／參山國家風景區管理處提供

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