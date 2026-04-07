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疫情後國際郵輪首航台中港 何欣純港邊道早安迎客

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純一早即在19號碼頭迎接84名國際旅客到來。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純一早即在19號碼頭迎接84名國際旅客到來。圖／何欣純提供

國際郵輪島嶼天空（ISLAND SKY）疫情後首航台中港，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純一早即在19號碼頭迎接84名國際旅客到來，親切地向他們道聲早安，歡迎大家來到台中。台中港務分公司特別安排拖船噴水迎賓及表演，讓國際旅客一下船就感受到台中的熱情魅力。

何欣純說，她長期在交通委員會持續關心台中港郵輪停靠整備狀況，多次質詢、提案國際郵輪停靠台中、觀光路線配套及相關交通接駁規畫，更多次偕同台中市議員考察台中港周邊交通配套措施及觀光路線規畫。

她感謝交通部觀光署及港務公司積極規畫，也感謝市府協同合作，台中港終於迎來自疫情後7年來第一艘郵輪靠岸，讓此次儀式別具意義。相信未來遊輪靠岸班次能陸續增加，結合台中海線觀光景點及台中市區遊覽路線，一定可以帶給國際旅客對中台灣美好的印象及回憶。

何欣純說，島嶼天空號（ISLAND SKY） 總噸位為4200噸，長度約90.6公尺，本次航程從香港出發，在高雄展開郵輪環島、跳島旅程，靠泊台灣的港口包括高雄、馬公、台中、基隆及花蓮。旅客在台中港靠泊後進行觀光行程，感受台中特有的自然風景及人文特色。

她說，在政府相關部門及台灣港務公司積極行銷推展郵輪業務下，隨著睽違多年的國際郵輪到訪，台中港也銜接上了郵輪這塊大藍圖，期許台中港務分公司繼續行銷郵輪業務、提供相關優惠措施，並持續發展港區觀光、親水遊憩及商業活動等多元面向，促進地方發展，市港共榮，持續為台中經濟、觀光發展注入新活水。

民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純（中）一早即在19號碼頭迎接84名國際旅客到來。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純（中）一早即在19號碼頭迎接84名國際旅客到來。圖／何欣純提供

民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純一早即在19號碼頭迎接84名國際旅客到來。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純一早即在19號碼頭迎接84名國際旅客到來。圖／何欣純提供

民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純一早即在19號碼頭迎接84名國際旅客到來。圖／何欣純提供
民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純一早即在19號碼頭迎接84名國際旅客到來。圖／何欣純提供

香港 民進黨 何欣純

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