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豐原醫院推糖尿病腎病變風險分級系統 手機當健康管家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
一名65歲糖尿病患者王婦表示，使用智慧健康管理系統後，每天能在家點開手機查看護腎提醒與健康知識，也開始更注意飲食與血糖控制。圖／豐原醫院提供
一名65歲糖尿病患者王婦表示，使用智慧健康管理系統後，每天能在家點開手機查看護腎提醒與健康知識，也開始更注意飲食與血糖控制。圖／豐原醫院提供

衛福部豐原醫院推動智慧醫療發展，導入智慧健康管理系統，透過數位健康工具與聊天機器人平台，協助糖尿病患者進行腎病變（Diabetic Kidney Disease, DKD）風險管理與健康監測，讓民眾透過手機即可接收健康提醒與護腎衛教資訊，打造慢性病照護的新模式。

豐原醫院新陳代謝科林育玲主任表示，糖尿病是慢性腎臟病的重要原因之一，許多患者早期常沒有明顯症狀，容易忽略腎臟健康管理。為提升民眾健康識能與自我照護能力，醫療團隊建置智慧健康管理系統，整合腎功能風險評估、健康衛教與生活管理提醒，讓慢性病管理從醫院延伸至民眾日常生活。

林育玲指出，過去病患回家後常難持續追蹤健康狀況，也容易忘記醫師與衛教個管人員提供的健康建議，透過智慧健康管理系統，患者與家人可於手機隨時點開檢視本人最近一次檢驗報告及對應之健康提醒與護腎資訊。

林育玲表示，系統會依據患者腎功能數據進行分析，於手機點開後提供患者最近一次檢驗報告及對應之「低風險、中風險、高風險與超高風險」四個等級的健康提醒，結合客製化護腎衛教內容，例如飲食控制、血糖管理與生活習慣建議，協助患者及早掌握腎臟健康狀況。

一名65歲糖尿病患者王姓婦人說，她過去只是在回診時才聽醫師提醒腎臟健康，回家後很容易忘記注意事項，自從使用智慧健康管理系統後，每天能在家點開手機查看護腎提醒與健康知識，也開始更注意飲食與血糖控制。

林育玲表示，據研究結果顯示，導入智慧健康管理系統後，使用者整體滿意度由使用前的8.13%提升至75.52%，提升幅度達67.39%，顯示數位健康工具在提升民眾健康識能與自我管理能力方面具有顯著效果，也提高高齡族群對智慧醫療服務的接受度。

慢性病 糖尿病 衛福部

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