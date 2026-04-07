彰化縣立棒球場 將擴建成國際規格

台中市北屯國民暨兒童運動中心、西區兒童運動中心及烏日全民運動館三座場館今年將陸續啟用，全市運動中心將達十七座；彰化縣府斥資三點三九億，升級有四十二年歷史的縣立棒球場，擴建符國際規格的標準球場及賽事空間。

市府運動局指出，北屯國民暨兒童運動中心最大亮點是中部唯一符合標準規格的滑冰場，除提供市民體驗冰上運動外，未來將以此場館培育冰上運動人才的重要基地。另有游泳池、體適能中心及綜合球場等六大核心設施。

烏日全民運動館主打科技化運動體驗，導入運動科技與棒球學苑訓練系統，結合室內訓練與周邊戶外棒壘球場，打造完整訓練環境；館內規畫羽球場、健身房及多元教室，館外則結合環形步道與綠地景觀，形塑運動與生活融合的新型態場域。

西區兒童運動中心以「小海豹俱樂部」為主題，設於美村綜合服務園區，延續歷史場域意象，結合柔道、空手道及跆拳道等技擊運動，透過遊戲設計，培養孩子紀律與專注力。此外，館內設有兒童多功能球場與彈性教室，提供安全且適齡的運動學習環境。

彰化縣推廣三級棒球有成，中華職棒有多名好手出身彰化，但卻面臨沒有標準棒球場的問題。彰府爭取教育部補助，翻新球場夜間照明設備，改建淋浴間及無障礙設施，還未能解決面積不足的問題。

縣長王惠美決定斥資三點三九億元，推動「八卦山棒球場升級改造工程」，擴建符合國際規格的標準棒球場及賽務空間，大幅提升比賽與訓練品質。工程項目包含興建賽務空間、拆除重建看台與牛棚，增設觀眾席、加強夜間照明及訓練設施，同時整合周邊景觀與停車空間，預定年底發包。王惠美另計畫彰化交流道特定區都計通盤檢討，興建可供運動賽事及演唱會的大巨蛋，帶動運動人口與運動產業發展。