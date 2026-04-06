屋主囤物不聽勸 台中逢甲商圈民宅圍牆倒塌砸毀機車

中市長選戰將由立法院副院長江啟臣對上立委何欣純，兩人陸續拋出政見與願景，最關鍵的仍是捷運路網如何加速。江主張工程、評估齊頭並進，何認為須抓緊時程提升效率，都未超出市長盧秀燕任內「七線齊發」藍圖；參選人想要在交通政見得分、贏得中間選民支持，仍得拿出更具說服力的方案。

2026-04-06 00:00