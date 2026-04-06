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屋主囤物不聽勸 台中逢甲商圈民宅圍牆倒塌砸毀機車
台中市逢甲商圈巷弄內一處民宅，屋主長期囤積大量雜物，昨天凌晨圍牆突然倒塌，砸毀機車及電箱，幸未造成人員傷亡。台中市政府表示，將查明倒塌圍牆是否為合法設置，依法限期改善，並執行相關清理作業。
台中市西屯區華夏巷西二弄某民宅圍牆倒塌，據了解，屋主已堆放雜物多年，附近居民勸導也未改善，居民長期飽受環境髒亂。昨天凌晨疑似受豪雨影響，圍牆倒塌壓毀4輛機車及電箱，幸好當時無人經過，未有人受傷。
環保局獲報後已派員到場稽查，該建物圍牆倒塌已影響通行，可能衍生安全與環境衛生問題，將配合相關清理作業，並持續列管定期巡查現場狀況，維護周邊環境與民眾權益。
台中市都發局表示，盡快查明倒塌圍牆是否為合法設置，如屬合法設置將依「建築法」第77條規定，要求土地或建物所有權人限期改善；如屬違章建築將依「台中市違章建築執行原則」通知建築物所有人或管理人自行改善，逾期未改善，依規強制拆除。
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