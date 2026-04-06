影／下大雨樹及電桿倒車道 東勢往谷關交通已搶通

山區連續大雨，台中東勢區東關路台八線11公里處今天早上有樹和電桿倒塌路上，占據大半車道影響交通，員警到場疏導交通，公路局谷關工務段派員搶修，今天上午近9時已恢復通行，谷關工務提醒連日下山，山區土石含水量高，上山要注意行車安全。

東勢警分局表示，東勢區東關路四段台8線11K處今天早上6時40分，因連夜豪雨影響，該路段邊坡路樹及電桿倒塌，占用車道，導致和平往東勢方向交通受阻，一度採單線雙向通行。東勢往谷關的大型車一度受阻，台中市議員吳振嘉立即在臉書提醒民眾注意安全。

警方獲報後立即派員到場實施交通管制，維護現場安全，同步通報相關單位派員搶修，另透過警廣電台協助廣播路況資訊，提醒用路人提前改道或配合現場指揮通行。經相關單位全力搶修，已於上午8時50分完成倒塌物清除，現場恢復雙向正常通行，上午9時交通管制已解除。

警方呼籲，近日天候不穩，山區道路易有落石及路樹倒塌情形，請用路人行經山區路段務必提高警覺，注意行車安全。

台中市東勢區東關路四段台8線11K處，今天早上路樹倒塌情形，占據大半車道，員警到場協助處理。圖／警方提供

台中市東勢區東關路四段台8線11K處，今天早上路樹倒塌情形，占據大半車道，員警到場協助處理。圖／警方提供