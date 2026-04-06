星期評論／中捷七線齊發 選將誰超越誰得分

中市長選戰將由立法院副院長江啟臣對上立委何欣純，兩人陸續拋出政見與願景，最關鍵的仍是捷運路網如何加速。江主張工程、評估齊頭並進，何認為須抓緊時程提升效率，都未超出市長盧秀燕任內「七線齊發」藍圖；參選人想要在交通政見得分、贏得中間選民支持，仍得拿出更具說服力的方案。

台中捷運目前僅綠線通車，行車方向環繞市區，對交通瓶頸和區域均衡的效益有限；藍線預計連接台中港到台中火車站，被視為中捷路網最重要的線路，最快二○三四年通車，而盧市府規畫的七線齊發路網，包含機場捷運線、屯區環線、豐科軸線等等，全部完成至少還需數十年。

本報上周專訪江啟臣、何欣純兩位市長參選人，如何加速布建捷運路網是重點。江說，過去就主張多線齊發，藍線動工同時評估其他線路，並呼籲中央不要獨厚特定縣市；何認為盧市府速度太慢，應抓緊時程訂出明確目標，有效率推動。

兩位參選人都提到捷運路網完成前的過渡性方案，聚焦公車系統升級。江啟臣表示會調整路線班次、推出搭乘優惠，並開闢替代道路、建置ＡＩ行控中心；何欣純認為可以用不同運具搭配，如地域性的幸福小巴、巡迴公車，強調處理停車位不足的問題。

無論是「齊頭並進」還是「加強效率」，並未超出盧秀燕的七線齊發計畫，該計畫本就強調多線同時作業，市府去年也成立捷運工程局專責辦理；過渡性方案更僅是權宜之計，以日運量為例，北捷超過兩百萬，中捷堪堪突破五萬，台中公車系統僅約二十萬，要透過調整公車彌補捷運路網缺失，如杯水車薪，得再想更有效解方。

下任市長最該解決的問題或許是工程經費，一條捷運動輒千億元，想要同時動工兩條以上，中市府能負擔嗎？有沒有辦法獲得中央更多奧援？江啟臣與何欣純必須超越盧的「七線齊發」才能說服市民「台中可以邁向國際」，或「執政團隊應該換人做」。