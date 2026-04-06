台中盤點運輸量能 公車人力緩解

中捷藍線施工期長達十年，外界關注「交通黑暗期」對通勤衝擊。台中市政府盤點運輸量能後指出，施工期間將以公車作為主力運具，並以補足駕駛人力為關鍵，透過改善勞動環境與路網調整雙軌並行，逐步穩定人力供給。

交通局表示，截至今年三月，全市公車駕駛已止跌回升至一千二百六十五人，較去年底成長約百分之二，並吸引年輕族群投入。不過，現行法定需求約一千四百廿人，仍短缺一百五十五人，缺額率約百分之十點九。市府透過路網整併、班次優化與智慧調度，已逐步緩解人力壓力。

在營運規模方面，目前台中市共有一千二百五十九輛市區公車，每月發車逾二十二萬班次、行駛里程突破五百萬公里，月運量接近七百萬人次，顯示公車系統在城市運輸中扮演關鍵角色。

交通局分析，過去駕駛流失主因在於工時過長與休息環境不足。對此，市府與業者合作，推動路線進入路外調度站，改善駕駛休息與盥洗空間，包括五十六路、五十九路及三百零一至三百零九路等均已優化，提升職場友善度。

同時，針對「一線到底」的長距離路線進行結構改革，透過路線裁切降低工時負擔。例如三百二十五路部分班次截短為三百六十路，強化大肚山至西屯接駁；七十五路則分拆為市區段七十五路與太平段二百四十一路，在擴大服務範圍的同時，也減輕駕駛勞動強度。

此外，市府已於復興路、中興路、台灣大道、中清路、崇德路及北屯路建構六大幹線公車走廊，並銜接捷運綠線與鐵路系統，逐步形成以軌道與幹線為骨幹的公共運輸網絡。未來也將結合公車動態資訊與MaaS服務，透過「台中Go」整合路線查詢，提升整體營運效率與服務品質。