車道縮減 中捷藍線土建將動工 衝擊通勤

台中捷運藍線今年展開龍井機廠工程，機廠用地取得達九成六，主線土建可望今年中動工，通勤族又期待又憂心台灣大道屆時陷入交通黑暗期。捷工局表示，採分段推進並評估分段通車可行性，另調整公車專用道路線，減少衝擊。

台中捷運藍線是台中第二條捷運，沿著台灣大道串連台中港至台中火車站，全長大約廿四點七八公里，設有廿座車站，包括八座高架車站、十二座地下車站，另規畫一座龍井機廠，全線預計二○三四年完工，未來將與綠線構成十字軸路網，被寄望紓解台灣大道長年壅塞問題。

台灣大道是台中交通命脈，藍線動工，未來車道縮減勢必衝擊交通。民進黨市議員陳淑華說，單靠分段施工不足以應對，要求加快市政路延伸工程、指引中科路車流走替代道路；優化公車服務內容、路線變更，並加強導引服務，避免台灣大道車流打結。

國民黨議員楊大鋐說，捷運藍線地下段施工，其中立坑開挖、工程車出入噪音大，白天施作恐交通混亂，半夜施作又有噪音問題，市府應評估車流量，調整施工時間以降低民生影響。另高架段完工後的噪音控制，應未雨綢繆。

民眾則更關心「未來怎麼搭得到捷運」藍綠議員均要求市府須重新盤點，並強化各站點周邊YouBike布建、接駁公車與轉乘停車場，特別是龍井、沙鹿等站點，須建立完整轉乘體系。店商則擔心，如果配套不足，長達數年的工期會拖垮生計，市府宜早公布替代交通系統、補償計畫，讓沿線住商安心。

捷工局指出，台灣大道施工將分七段發包，採分段推進與交通維持計畫。為降低交通黑暗期的衝擊，評估分段通車的可行性，另檢討調整公車專用道路線如何運作順暢。

市府目前推進主線招標與設計作業，未來將依序進入大規模施工、系統測試及試營運階段，朝如期通車目標邁進。中市府強調，藍線不僅是交通建設，更牽動城市發展，後續將整合轉乘接駁、停車空間與聯合開發，發揮具體效益。