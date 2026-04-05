6台灣名畫家彩繪「媽祖」 重現鎮瀾宮生動風采

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香本月17日晚上起駕，台灣名畫家王瑋名、劉家正、李登勝、許財勝、林釗義、許良進等6人，以「媽祖」為主題，繪製畫作贈送大甲鎮瀾宮，董事長顏清標和副董事長鄭銘坤今晚在鎮瀾宮代表受贈。

大甲鎮瀾宮民國69年重建，110年起再次整修，邀請當年現場施作的藝師，包括剪黏的人間國寶陳三火大師，還有多位廟宇彩繪大師，為大甲鎮瀾宮的廟堂，重現風采，透過諧音描繪各項物品，祈求吉祥驅邪的涵義，也以傳統人物的故事，盼以忠孝節義的各種含意，傳達揚德行善的教化功能。

今晚繪製媽祖畫像的畫家許良進老師，是台灣最著名傳統彩繪藝師之一，也是無形文化資產保存者，擅長「擂金畫」，熟稔黑與白、層次與氛圍的掌握，獨特精湛，在此次大甲鎮瀾宮的整修，協助已故國寶李漢卿大師在三川殿的彩繪層黃化清潔與修復，更為兩側過水廊的大天花板，創作了「通天教主」、「西天王母」，近期內將會亮相。

李登勝老師，長年耕耘於水墨創作與藝術教育，擅長運用傳統筆墨結合現代構圖，作品筆致沉穩、氣韻生動，意境兼具古典之雅與現代之美，強調心境與畫意的契合，以61年繪畫原作主題，重繪大甲鎮瀾宮雙側過水廊的「雅仕集賢圖」、「蒼鳩嶺上長樂圖」。

劉家正老師，於寺廟彩繪耕耘40餘年，榮獲文化部指定為彩繪人間國寶，二度參與大甲鎮瀾宮廟內的花鳥彩繪，現今龍邊過水廊仍保留民國61年繪製的八仙過海，虎邊過水廊則重繪福祿壽禧圖，在廟堂中保留新舊作品，在時光的軌跡裡，紀錄兩座重要的里程碑。

王瑋名老師，是國畫工筆大師王雙寬的長子，王雙寬老師，自小喜愛繪畫塗鴉，常以大地為布，以樹枝為筆，年少時因拜師學畫遭拒，從此終日苦練，無師自通，成為工筆畫大師。王瑋名從小受父親的薰陶，對繪畫擁有無比的熱忱，常以生活中的觀察與自發的靈感融入畫作，近期更將平面繪畫融入到數位藝術中，獨具創意。父親的精神長存於心，藉著畫筆世代傳承。

許財勝老師，是李登勝老師的弟弟，自16歲起習藝，在北台灣的許多廟宇都有其作品，將傳統的民俗故事寓意，用畫筆展現在彩繪的技巧中，文化不僅陶冶出許多彩繪畫師，也醞釀出多彩生動的彩繪作品。

林釗義老師，來自屏東小琉球，從小學藝已超過30年，在各個廟宇中的作品不計其數，其山水、花鳥、水墨都獨具特色，此次在大甲鎮瀾宮彩繪重修，王寶樹老師在正殿兩側的泥塑作品，由林釗義老師重修後，大殿更顯金碧輝煌，人物神韻栩栩如生。

台灣名畫家王瑋名、劉家正、李登勝、許財勝、林釗義、許良進等6人，以「媽祖」為主題繪製作品贈送大甲鎮瀾宮，董事長顏清標和副董事長鄭銘坤今晚代表受贈。圖／大甲鎮瀾宮提供