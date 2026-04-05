快訊

教授健康／高壓過勞藏風險 台大教職員健檢4年27人罹癌

高雄春捲中毒案被害人暴增至134人 業者涉隱匿內容物移送地檢署偵辦

清明收假傳噩耗…20歲女騎士深夜擦撞聯結車 捲入車輪慘遭輾斃

聽新聞
0:00 / 0:00

6台灣名畫家彩繪「媽祖」 重現鎮瀾宮生動風采

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台灣名畫家王瑋名、劉家正、李登勝、許財勝、林釗義、許良進等6人，以「媽祖」為主題繪製作品贈送大甲鎮瀾宮，董事長顏清標和副董事長鄭銘坤今晚代表受贈。圖／大甲鎮瀾宮提供
台灣名畫家王瑋名、劉家正、李登勝、許財勝、林釗義、許良進等6人，以「媽祖」為主題繪製作品贈送大甲鎮瀾宮，董事長顏清標和副董事長鄭銘坤今晚代表受贈。圖／大甲鎮瀾宮提供

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香本月17日晚上起駕，台灣名畫家王瑋名、劉家正、李登勝、許財勝、林釗義、許良進等6人，以「媽祖」為主題，繪製畫作贈送大甲鎮瀾宮，董事長顏清標和副董事長鄭銘坤今晚在鎮瀾宮代表受贈。

大甲鎮瀾宮民國69年重建，110年起再次整修，邀請當年現場施作的藝師，包括剪黏的人間國寶陳三火大師，還有多位廟宇彩繪大師，為大甲鎮瀾宮的廟堂，重現風采，透過諧音描繪各項物品，祈求吉祥驅邪的涵義，也以傳統人物的故事，盼以忠孝節義的各種含意，傳達揚德行善的教化功能。

今晚繪製媽祖畫像的畫家許良進老師，是台灣最著名傳統彩繪藝師之一，也是無形文化資產保存者，擅長「擂金畫」，熟稔黑與白、層次與氛圍的掌握，獨特精湛，在此次大甲鎮瀾宮的整修，協助已故國寶李漢卿大師在三川殿的彩繪層黃化清潔與修復，更為兩側過水廊的大天花板，創作了「通天教主」、「西天王母」，近期內將會亮相。

李登勝老師，長年耕耘於水墨創作與藝術教育，擅長運用傳統筆墨結合現代構圖，作品筆致沉穩、氣韻生動，意境兼具古典之雅與現代之美，強調心境與畫意的契合，以61年繪畫原作主題，重繪大甲鎮瀾宮雙側過水廊的「雅仕集賢圖」、「蒼鳩嶺上長樂圖」。

劉家正老師，於寺廟彩繪耕耘40餘年，榮獲文化部指定為彩繪人間國寶，二度參與大甲鎮瀾宮廟內的花鳥彩繪，現今龍邊過水廊仍保留民國61年繪製的八仙過海，虎邊過水廊則重繪福祿壽禧圖，在廟堂中保留新舊作品，在時光的軌跡裡，紀錄兩座重要的里程碑。

王瑋名老師，是國畫工筆大師王雙寬的長子，王雙寬老師，自小喜愛繪畫塗鴉，常以大地為布，以樹枝為筆，年少時因拜師學畫遭拒，從此終日苦練，無師自通，成為工筆畫大師。王瑋名從小受父親的薰陶，對繪畫擁有無比的熱忱，常以生活中的觀察與自發的靈感融入畫作，近期更將平面繪畫融入到數位藝術中，獨具創意。父親的精神長存於心，藉著畫筆世代傳承。

許財勝老師，是李登勝老師的弟弟，自16歲起習藝，在北台灣的許多廟宇都有其作品，將傳統的民俗故事寓意，用畫筆展現在彩繪的技巧中，文化不僅陶冶出許多彩繪畫師，也醞釀出多彩生動的彩繪作品。

林釗義老師，來自屏東小琉球，從小學藝已超過30年，在各個廟宇中的作品不計其數，其山水、花鳥、水墨都獨具特色，此次在大甲鎮瀾宮彩繪重修，王寶樹老師在正殿兩側的泥塑作品，由林釗義老師重修後，大殿更顯金碧輝煌，人物神韻栩栩如生。

台灣名畫家王瑋名、劉家正、李登勝、許財勝、林釗義、許良進等6人，以「媽祖」為主題繪製作品贈送大甲鎮瀾宮，董事長顏清標和副董事長鄭銘坤今晚代表受贈。圖／大甲鎮瀾宮提供
台灣名畫家王瑋名、劉家正、李登勝、許財勝、林釗義、許良進等6人，以「媽祖」為主題繪製作品贈送大甲鎮瀾宮，董事長顏清標和副董事長鄭銘坤今晚代表受贈。圖／大甲鎮瀾宮提供

台灣名畫家王瑋名、劉家正、李登勝、許財勝、林釗義、許良進等6人，以「媽祖」為主題繪製作品贈送大甲鎮瀾宮，董事長顏清標和副董事長鄭銘坤今晚代表受贈。圖／大甲鎮瀾宮提供
台灣名畫家王瑋名、劉家正、李登勝、許財勝、林釗義、許良進等6人，以「媽祖」為主題繪製作品贈送大甲鎮瀾宮，董事長顏清標和副董事長鄭銘坤今晚代表受贈。圖／大甲鎮瀾宮提供

顏清標 媽祖 鎮瀾宮

延伸閱讀

台港日最強創作者齊聚 2026台北畫博十大品牌揭曉

整理包／全民追粉紅超跑！2026白沙屯媽祖進香 日期時間、路線、裝備、禁忌全掌握

遠流董座王榮文變素人畫家 被敲碗「武俠系列」

「傳統彩繪保存者」馮進興辭世 文化部頒贈旌揚狀

相關新聞

影／下大雨樹及電桿倒車道 東勢往谷關交通已搶通

山區連續大雨，台中東勢區東關路台八線11公里處今天早上有樹和電桿倒塌路上，占據大半車道影響交通，員警到場疏導交通，公路局谷關工務段派員搶修，今天上午近9時已恢復通行，谷關工務提醒連日下山，山區土石含水量高，上山要注意行車安全。

車道縮減 中捷藍線土建將動工 衝擊通勤

台中捷運藍線今年展開龍井機廠工程，機廠用地取得達九成六，主線土建可望今年中動工，通勤族又期待又憂心台灣大道屆時陷入交通黑暗期。捷工局表示，採分段推進並評估分段通車可行性，另調整公車專用道路線，減少衝擊。

台中盤點運輸量能 公車人力緩解

中捷藍線施工期長達十年，外界關注「交通黑暗期」對通勤衝擊。台中市政府盤點運輸量能後指出，施工期間將以公車作為主力運具，並以補足駕駛人力為關鍵，透過改善勞動環境與路網調整雙軌並行，逐步穩定人力供給。

星期評論／中捷七線齊發 選將誰超越誰得分

中市長選戰將由立法院副院長江啟臣對上立委何欣純，兩人陸續拋出政見與願景，最關鍵的仍是捷運路網如何加速。江主張工程、評估齊頭並進，何認為須抓緊時程提升效率，都未超出市長盧秀燕任內「七線齊發」藍圖；參選人想要在交通政見得分、贏得中間選民支持，仍得拿出更具說服力的方案。

彰化納骨塔櫃門用螺絲鎖…親人只能對門「盲拜」 民代籲改子母門

清明節期間，許多民眾前往彰化市第二納骨塔祭拜追思親人，卻發現部分納骨櫃以螺絲鎖住，無法直接看見骨灰罈，只能對著櫃門「盲拜」。對此，彰化市殯儀館指出，第一期塔位屬早期設計，平時需由工作人員協助開啟櫃門，但在清明旺季人潮眾多，難以逐一協助開櫃。

中市60年老榕樹大雨中連根拔起倒伏 民眾要求市府「樹木體檢」

台中市昨晚大雨不停，西屯區文華公園內的1棵60年老榕樹，因土壤鬆軟、地基不穩，整株連根拔起，橫倒於公園內。市議員楊大鋐今勘查指出已倒的樹體龐大、根部翻起，市府相關單位應立即進場清理倒塌樹木，並做好安全圍設，避免民眾誤入危險區域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。