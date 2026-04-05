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彰化納骨塔櫃門用螺絲鎖…親人只能對門「盲拜」 民代籲改子母門

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市第二納骨塔早期櫃位用螺絲鎖住，平時需由工作人員協助開啟櫃門，彰化市民代表會主席陳文賓到場了解，並將提案改設子母門。圖／翻攝陳文賓臉書
彰化市第二納骨塔早期櫃位用螺絲鎖住，平時需由工作人員協助開啟櫃門，彰化市民代表會主席陳文賓到場了解，並將提案改設子母門。圖／翻攝陳文賓臉書

清明節期間，許多民眾前往彰化市第二納骨塔祭拜追思親人，卻發現部分納骨櫃以螺絲鎖住，無法直接看見骨灰罈，只能對著櫃門「盲拜」。對此，彰化市殯儀館指出，第一期塔位屬早期設計，平時需由工作人員協助開啟櫃門，但在清明旺季人潮眾多，難以逐一協助開櫃。

彰化市民代表會主席陳文賓接獲民眾陳情後前往現場勘查指出，不少人希望能確認骨灰罈是否擺放妥當，卻無法直接觀看，心裡難免產生隔閡，認為早期設計不夠貼心，將提案要求市公所盡速編列預算改善，建議改採子母門設計，讓民眾可隔著小門瞻仰親人。

彰化市殯儀館表示，早期納骨塔設計多未納入子母門概念，需由人員協助開啟櫃門，平時尚可因應，但在清明掃墓旺季人力有限，難以逐一服務；但納骨塔新增的櫃位也陸續導入子母門設計，以回應民眾需求。

彰化市第二納骨塔早期櫃位用螺絲鎖住，平時需由工作人員協助開啟櫃門，彰化市民代表會主席陳文賓建議使用子母門較能讓民眾接受。圖／翻攝陳文賓臉書
彰化市第二納骨塔早期櫃位用螺絲鎖住，平時需由工作人員協助開啟櫃門，彰化市民代表會主席陳文賓建議使用子母門較能讓民眾接受。圖／翻攝陳文賓臉書

清明節 殯儀館 納骨塔 彰化

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