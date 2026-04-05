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台中皐月杜鵑花季展 展出專業花農細心栽培皐月杜鵑
為推廣在地精緻花卉產業，台中市政府農業局與后里區農會及台中市皐月杜鵑協會，昨天起到12日在豐原區陽明市政大樓1樓中庭舉辦「2026台中皐月杜鵑花季展」，展出百盆來自專業花農之手、歷經細心栽培的皐月杜鵑，今天假日吸引民眾賞花。
台中市農業局指出，皐月杜鵑花是從日本引進的盆景型杜鵑花，以台中山城地區栽植最普遍，「皐月」即日文五月之意，花期於日本為5月，但在台灣則提前至4月盛開，目前正是觀賞佳期。其品種繁多、枝葉細緻、株形緊密，開花繁盛且花型多變，廣受園藝愛好者喜愛。
后里區農會總幹事陳清琪說明，此次活動除展示精品級杜鵑花外，現場同步舉辦皐月杜鵑藝術創造盆栽競賽，由專業評審就花色、株型、花藝構圖進行評比，展現皐月杜鵑「從植物到藝術」高度美學。此外，為推廣皐月精緻杜鵑盆栽，皐月杜鵑協會提供平價花苗於展場銷售並贈送栽培指南，於家中栽植，既不占空間，又可美化環境。有花賞花，無花賞樹，是一種值得推廣的精緻花卉。
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